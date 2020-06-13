从拨付到使用全链条跟踪 确保2万亿元直达基层惠企利民

本报北京6月12日电 （记者曲哲涵）在12日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部有关负责人介绍了建立新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制的有关情况。

财政部副部长许宏才说，通过特殊转移支付机制直达基层的资金重点包括2020年新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元。特殊转移支付机制，就是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”原则，完善相关资金分配程序，压实地方的主体责任，建立健全监督问责机制。

“中央切块”就是中央按照有关的因素分配到省。“省级细化”就是省级要按照直达基层的要求提出分配方案，省级本身不能留，全部提出分配到市县的方案。“备案同意”，就是省级财政将分配到基层或者直达基层的方案报财政部备案同意。“快速直达”，就是备案同意后，限时让省级部门将资金下达基层，让资金尽早发挥作用。

财政部门已建立起比较严密的监控系统，对资金分配、拨付、使用实现“全链条”跟踪，坚决防止弄虚作假、截留挪用、套取骗取等行为的发生。直达资金监控系统贯穿中央、省、市县财政部门和资金使用管理的相关部门，“一竿子插到底”，全程信息留痕。财政部门正推进市县实名台账制，市县有关部门要按照规定确定相关企业和人员名单，按名单拨付资金，确保资金精准落到困难企业和居民身上。将健全部门联动机制，实现有效监控，发现问题及时整改。

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 02 版）

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