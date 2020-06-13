上海多措并举稳就业 整体就业人数逐步回升

本报上海电 （记者曹玲娟）记者从6月11日举行的上海市政府新闻发布会上了解到，目前上海的就业形势总体稳定，未出现规模性裁员和失业现象，整体就业人数逐步回升，调查失业率和登记失业率也保持总体稳定。

据上海市人力资源社会保障局副局长张岚介绍，今年以来，受经济下行特别是新冠肺炎疫情的叠加影响，上海就业形势复杂严峻，特别是在交通运输、住宿餐饮、文化娱乐、旅游等行业，受疫情冲击特别明显。为确保就业局势的总体稳定，上海主动应对打出政策“组合拳”，全力以赴推进援企稳岗扩就业的工作。截至5月底，上海整体就业人数超过1015万，略高于去年同期水平。户籍劳动力就业占比稳定在80%以上较高水平，登记失业人数16.59万，控制在较低水平。

前期，聚焦帮助企业解决实际困难，上海研究出台了一系列惠企政策措施，包括：

实施“减免”。从2月到6月免征中小微企业及按单位参保的个体工商户三项社会保险的单位缴费；从2月到4月减半征收大型企业等其他参保单位三项社会保险的单位缴费。今年上半年将为企业减负约530亿元。

给予“返还”。对不裁员、少减员、符合条件的用人单位，返还单位及其职工上年度缴纳失业保险费总额的50%，为进一步便捷中小微企业的申请，在操作上推行“不见面审批”，实现全程网办。截至5月底，已向12.69万户用人单位返还资金25.55亿元，惠及职工469万人。

发放“补贴”。对春节期间支持疫情防控工作的重点企业和受疫情影响较大的困难行业企业，给予一次性就业补贴，标准分别为每人1500元和800元。截至5月底，两项政策已分别有625家和3793家企业提出申请，涉及资金5300万元和2.4亿元。同时，在全国率先出台疫情防控期间企业线上培训补贴政策，补贴标准为企业培训成本的95%，每人次最高补贴600元。截至5月底，已开展线上职业技能培训84.7万人次。

同时，上海实施缴纳“延期”。参保单位或个人因受疫情影响可在疫情解除后3个月内补办缴纳社保费等业务。截至5月底，上海已有4.7万户参保单位完成社保延期缴纳报备；继续“降率”，延续执行阶段性降低失业保险和工伤保险费率的政策，实施期限延长至2021年4月30日；建立“机制”，通过建立24小时重点企业用工调度保障机制、农民工返岗复工“点对点”服务保障机制、长三角地区企业复工复产复市就业招工协调合作机制，助力企业“复工达产”。

(责编：李栋、值班)