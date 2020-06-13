全球经济复苏步履蹒跚 欧日经济复苏料更艰难

六月八日，在位于比利时布鲁塞尔的欧洲议会总部，欧洲中央银行行长拉加德（屏幕中）远程参加欧洲议会经济与货币事务委员会听证会。 欧洲中央银行行长拉加德八日说，欧洲央行采取的措施对降低新冠疫情所带来的风险至关重要，在欧元区经济开始走上复苏之路后同样如此。

（新华社发）

美国失业率仍处高位。德国工业产出同比下降25.3%，创1991年以来最大跌幅。日本政府各部门公布的工矿业生产指数、核心机械订单、家庭消费、出口额、访日外国人数都严重下滑。

世界经济的整体复苏情况，还有待观察。

欧佩克减产助油价回升

石油输出国组织（欧佩克）和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国6月6日召开部长级视频会议，同意维持现阶段日均970万桶的原油减产幅度，直至7月底。会议要求5月和6月产量超过配额的国家在7月至9月额外减产作为弥补。

挪威咨询企业吕斯塔德能源公司分析师比约纳尔·通海于根说，主要产油国6日的最新决定将帮助欧佩克以每天三四百万桶的速度消耗库存，“库存去得越多，油价涨得越高”。据路透社报道，按照主要产油国目前的减产幅度和经济恢复速度，原油7月将供不应求，不过欧佩克还有大约10亿桶的存量有待消耗。

经济与和平研究所（IEP）10日发布了其第14版的《全球和平指数》，概述了由疫情引起的能源市场低迷以及欧佩克与俄罗斯之间的价格战——这可能导致美国页岩产业“崩溃”。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报采访时认为，原油期货之所以跌入负值区间，首要原因是主要产油国的博弈，其次是新冠肺炎疫情造成的恐慌。她表示：“全民居家造成需求急剧萎缩，而经济复苏则比较缓慢。目前油价反弹到40美元关口以下，我认为45美元左右较为合理，这样生产企业会有合理的利润，实体经济增长也能承受。希望世界经济和油价都以坡型复苏，如果油价反弹过猛，又会造成实体经济困难。美国现在失业率仍然很高，但是油价和股价大涨，这就是经济金融化和过度投机。”

外交学院国际经济学院助理教授刘乃郗在接受本报采访时说：“产油国无力维持长久的价格战，否则将无法维持财政平衡，无法回收巨额投资，为债务危机埋下祸根。”

华尔街反弹领先实体

美国财政部长姆努钦6月10日在美国国会作证时表示，美国经济已经从新冠病毒大流行中反弹，并将在第三和第四季度“显著改善”。

此前，美国劳工部6月5日公布5月非农就业数据，美国5月非农就业人口意外大增250.9万人，预期值减少750万，前值从初值减少2053.7万修正为减少2068.7万，数据大幅好于预期，美国5月失业率降至13.30%。

随后，黄金价格急跌，美股大幅走高。而美国劳工部劳工统计局则认为劳工部的统计数据存在“错误分类误差”，5月美国的真实失业率将达到约16.4%。

虽然失业率依然居高不下，但是已经大幅改善。6月9日，纳指盘中突破10000点，再创历史新高。该指数从3月23日最低点的6631.42点上涨至今，累计最大涨幅已经超过50%。标普500指数和道指也反弹了40%左右。

股指大涨直接受益于美联储的支持和科技公司的股票回购。

3月9日之后，美联储推出降息和无限量资产购买计划，目前资产负债表已经扩张至7.2万亿美元以上，市场普遍预计美联储的资产负债表到今年年底不会低于9万亿美元。

据统计，过去3个月科技公司宣告的回购规模达到650亿美元。

世界银行6月8日表示，美国经济今年仍将萎缩6.1%。

当地时间6月11日，美国股市暴跌。中金策略认为，原因可能包括：美国部分地区疫情近期有所加重，美联储没有提供更多政策支持，和市场处于超买状态。北京时间6月12日，美国三大股指期货涨幅均超过1%。

欧日经济复苏料更艰难

相比美国，欧洲日本长期以来经济增长较为乏力，此次复苏的步伐也更为艰难。

当地时间6月9日公布的数据显示，欧元区一季度GDP在修正后环比下降3.6%，是自1995年以来单季度最差。世界银行在6月8日发布的《全球经济展望》表示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济预计将萎缩5.2%，其中欧元区将萎缩9.1%。

德国汉莎航空11日宣布将原定的裁员规模翻倍。欧洲无法再承受继续封锁，欧委会副主席博雷利称，欧委会将发布从7月1日起开放外部边界的提案，欧盟外部边界将逐步开放。

欧洲央行上周将其资产购买计划扩大了6000亿欧元(约合6770亿美元)，至1.35万亿欧元，并将购买计划至少延长至2021年6月底。德国政府同意再推出1300亿欧元的财政刺激计划。

日本的内外需也持续低迷，今年一季度日本实际国内生产总值按年率计算下降了3.4%。日本计划再增加1.1万亿美元的支出，这是日本迄今最大一笔刺激计划。

一项针对全球GDP增长的跟踪显示，5月份全球经济增长年率为-2.3%，好于4月份的-4.8%。

刘乃郗认为：“新冠肺炎疫情造成的冲击并不像债务陷阱、资产泡沫、产能过剩等经济增长到了极限，它只是短期的冲击导致需求急剧萎缩，类似于自然灾害，中断了增长势头，如同跳舞时按下了暂停键，需求仍然存在，去年世界经济的增长势头还是较好的。就像人得了重感冒，如果没有引起并发症，就是比较容易康复的。世界经济的整体复苏情况，还有待观察。”

(责编：李栋、值班)