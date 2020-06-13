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“提振新经济 人民在行动”

人民网新电商研究院直播首秀

2020年06月13日13:46  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月13日电 (记者毕磊) 6月11日晚上7点，由人民网新电商研究院主办发起的带货直播在快手平台首秀开播。歌手白小白、伊莹以及人民网特邀主持吴姗姗在多个直播间同步带货。本次活动通过专业选品团队精心准备了30余款严选推荐好货，尽量让利于民，以超高性价比为消费者提供超值实惠。在3个小时的直播里，除了美食、美妆，礼包、特产、“网红爆品”等热卖产品轮番登场，主播们与观众互动、介绍、试吃各种产品，因为货品质优价廉，主播让利促销，直播间内观众响应热烈，点赞不断，最终带货成交金额突破1000万。

　　受新冠疫情影响，提振经济，稳定就业成为当下全国各级政府、机构、企业等社会各界的努力目标，众多商家更是借助直播红利，全力布局直播带货。临近618，各大平台都在紧锣密鼓的准备各项促销预售，“剁手党”们期待的购物狂欢已经到来，小小的带货直播间俨然成为提振经济、拉动内需的新舞台。  

(责编：毕磊、乔雪峰)
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