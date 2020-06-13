人民网新电商研究院直播首秀

人民网北京6月13日电 (记者毕磊) 6月11日晚上7点，由人民网新电商研究院主办发起的带货直播在快手平台首秀开播。歌手白小白、伊莹以及人民网特邀主持吴姗姗在多个直播间同步带货。本次活动通过专业选品团队精心准备了30余款严选推荐好货，尽量让利于民，以超高性价比为消费者提供超值实惠。在3个小时的直播里，除了美食、美妆，礼包、特产、“网红爆品”等热卖产品轮番登场，主播们与观众互动、介绍、试吃各种产品，因为货品质优价廉，主播让利促销，直播间内观众响应热烈，点赞不断，最终带货成交金额突破1000万。
受新冠疫情影响，提振经济，稳定就业成为当下全国各级政府、机构、企业等社会各界的努力目标，众多商家更是借助直播红利，全力布局直播带货。临近618，各大平台都在紧锣密鼓的准备各项促销预售，“剁手党”们期待的购物狂欢已经到来，小小的带货直播间俨然成为提振经济、拉动内需的新舞台。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】