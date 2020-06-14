汽车市场 产销两旺（新数据 新看点）

6月11日早7时，位于重庆渝北区的长安民生物流整车分拨中心一派繁忙景象。

“天气预报有雨，大家就提早上班把今天的商品车整备好。”长安民生物流整车事业部西北大区总经理许晖说，渝北工厂生产的长安逸动PLUS轿车受到市场追捧，5月员工加班加点、只休息了一天，最紧张的时候从早上6时忙到晚上10时，平均每3分钟就有一辆满载的运输车驶出库房。得益于一系列精品车型的热销，5月长安品牌乘用车销量同比增长54.3%。

中国汽车工业协会6月11日发布的数据显示：5月我国汽车产销分别达到218.7万辆和219.4万辆，同比分别增长18.2%和14.5%，增速高于上月15.9和10.1个百分点。其中，商用车产销同比增长均超过40%，连续11个月下滑的乘用车产销由负转正，分别增长了11.2%和7%。

“我国汽车市场已基本走出下降通道，呈现恢复性增长的好势头。”中汽协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，“14.5%”这个数字充分表明我国汽车市场长期向好的趋势没有改变，消费信心没有改变，消费升级的趋势没有改变，汽车产业转型升级的大方向没有改变。

——14.5%的销量增长，离不开中国经济良好的基本面、强大的抗风险能力和积极扩大有效投资的政策措施。

下线重卡190辆，完成日排产计划的24%……6月11日11时50分，位于湖北十堰市的东风商用车有限公司整车工厂里，身穿浅灰色工作服、佩戴口罩的工人正紧张有序地为刚刚下线的天龙重卡进行最后一道检测。

“今天排产的788台中重卡中，有物流车、工程车、牵引车。”整车工厂党委书记戴军介绍，自4月以来，东风商用车的订单持续增长，排产从此前的日产550台，提升到最高818台，创下东风公司成立51年来的最高纪录。

随着国内重点工程项目加快推进、物流业快速恢复和新基建持续推动，商用车市场自4月开始率先恢复，当月产销双双创历史新高，5月产销同比分别增长47.7%和48%。

——14.5%的销量增长，离不开国家和地方一系列扩内需、促消费政策落地。

“以后以家庭为单位参加摇号，我家三代同堂，中签概率会提高好几倍。”在北京一家电力设计院工作的牟先生说，6月1日，北京就小客车指标配置新政征求意见，让长期摇号未中的他重拾希望。

北京市即将出台的这一新政策，是国家和地方一系列汽车消费鼓励政策中的一项。国务院常务会议通过了新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年等三项促进汽车消费政策措施。自3月起，已有20多个省份出台了购车补助、车辆置换补贴、放松限购指标等政策措施。“5月汽车市场消费信心的回升，得益于这些扩内需、促消费政策，全年汽车销量总体有望恢复到去年水平。”业内专家表示。

——14.5%的销量增长，还离不开企业自身的产品结构调整、技术创新、营销创新等努力。

车企员工一边与健身者分享健身经验，一边介绍自家的主打产品。6月7日下午4时，关注一汽—大众官方抖音账号的上万名粉丝，看到了这样一场直播。

“4月14日起，从公司技术、产品、培训、售后等部门精心挑选的20多名员工，每周二、四、六、日都会做各种内容的直播。”来自公关部的主播柯焕说，这样的直播已举办了32场，累计观看量达2700万频次。

一汽—大众销售有限责任公司总经理董修惠说，为应对行业发展新趋势与用户消费新习惯，一汽—大众正在大力推进数字化转型，而直播、“云”消费等新营销模式，有效推动了以用户为中心的网联化、智能化和品牌年轻化。5月，一汽—大众销量同比增长22%，新营销模式功不可没。

“政策利好释放、市场信心恢复，更重要的是企业迈向高质量发展的努力见效。”付炳锋说。长安、上汽等车企相继推出健康座舱等环保、安全新产品，吉利媲美大众、丰田技术的CMA模块化架构车型累计销量超过60万辆，广汽率先实现L3级别智能辅助驾驶量产……我国汽车产业转型升级的路正越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 01 版）

(责编：李枫、岳弘彬)