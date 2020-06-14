证监会拟适当降低证券公司主要股东资质要求

新华社北京6月13日电（记者刘慧）证监会近日就修订《证券公司股权管理规定》及其实施规定对外公开征求意见，修改证券公司主要股东定义，适当降低证券公司主要股东资质要求等。
《证券公司股权管理规定》及其实施规定参考国内外金融监管经验，结合证券公司股权日渐分散的趋势，将证券公司主要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。
同时，适当降低证券公司主要股东资质要求。取消主要股东具有持续盈利能力的要求；将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元人民币；不再要求主要股东具备相匹配的金融业务经验；不再要求主要股东为行业龙头等。
此外，根据新证券法，本次修改还调整了证券公司股权相关审批事项。将“证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整、减少注册资本，变更持有5%以上股权的股东、实际控制人，应当依法报中国证监会批准”调整为“证券公司变更主要股东或者公司的实际控制人，应当依法报中国证监会批准”，取消的审批情形调整为备案事项。
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