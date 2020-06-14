人才供需两端活跃度加速上升 中小企业岗位多潜力大

受疫情影响，一季度不少中小企业面临订单减少、市场需求下降等困难，一定程度上抑制了中小企业人才需求。但从各地反映情况看，中小企业仍是招贤揽才的主力

计算机、互联网、通信领域相关人才需求量剧增，数字经济、互联网+、人工智能所涉及职位，广受高校毕业生青睐

今年高校毕业生人数再创新高，就业形势严峻。另一方面，去年底我国中小企业突破3000万家，贡献了80%以上的城镇劳动就业，支撑着就业增长的基本盘。

为充分发挥中小企业吸纳就业作用，工信部联合教育部举办面向全国中小企业和高校毕业生的“百日招聘”活动。从招聘进展看，中小企业吸纳能力如何？更好为高校毕业生实现就业应从何处着眼？记者采访了有关部门、企业负责人和专家。

人才供需两端活跃度加速上升

近六成“专精特新”中小企业有招聘需求

“受疫情影响，一季度不少中小企业面临订单减少、市场需求下降等困难，一定程度上抑制了中小企业人才需求。但从各地反映情况看，中小企业仍是招贤揽才的主力。”工信部中小企业局有关负责人介绍，近期调查显示，近60%“专精特新”中小企业有招聘应届毕业生需求。

中小企业对人才资源的旺盛需求，在“百日招聘”活动中得到印证。根据疫情防控需要，招聘分两个阶段进行，第一阶段为5月11日至6月29日，重点开展线上招聘活动。截至5月30日，活动开始仅20天，已有11123家企业参与，提供超18万个就业岗位，超38万名大学毕业生通过平台等方式参与。

5月11日，接到活动信息后，河北华清环境科技集团立马发布招聘需求。这次发布了14个岗位共招聘39人，占公司全部员工的1/10。

“3月复工复产以来，陆续有新项目中标，人才需求量大，一刻都等不得！”公司行政人事部主任李慧峰说，截至目前共收到256份求职简历，已与6位毕业生成功签约。

以河北为例，目前已向省内在册超1000家“专精特新”中小企业和6000多家入驻小微企业创业创新示范基地的小微企业征集用工需求。河北省工信厅有关负责人介绍，这些中小企业释放出的用工需求将助力省内6.6万名大学生就业。

稳住中小企业就稳住了就业。随着一系列帮扶中小企业复工复产的政策落地，人才市场正逐步回暖。据《领英中小企业人才市场环境洞察报告》，从职位申请量和新发布职务来看，3月底数据比去年同期分别增长39%和21%，中小企业人才供需两端活跃度正加速上升，新职位发布的回弹力度高于大型企业。

“大量高校毕业生前往中小企业就业创业，既拓宽了毕业生就业渠道，又为中小企业注入发展新活力。”中国宏观经济研究院社会发展研究所副主任邢伟认为，与大型企业相比，中小企业在吸纳毕业生就业方面表现出单体就业岗位少但覆盖面广、总体量大的特点，二者在一定程度上形成了错位互补的发展格局。

新业态新技术成就业新风口

数字经济、人工智能相关职位受青睐

随着新一代信息技术加速发展，新业态、新技术、新岗位成为就业新风口。

食品加工流水线上，一台3D视觉相机正在对产品的尺寸、颜色等指标逐一扫描，数据结果将实时传到终端，员工在终端设备上据此判断产品是否合格。处在终端设备位置的，便是厦门普诚科技公司急需招聘的岗位——机器视觉技术员。

“随着复工复产加快推进，制造业企业的产品检测需求越来越大。业务不断扩展后，人才需求也变得紧迫。”公司人事经理徐文思说，最近两个月预计招聘50—60人，均要求有信息技术学历背景和软件开发能力。

同样，去年启动转型研发计划后，华清环境的招聘需求也随之转向。“此次活动发布的岗位需求超一半为研发类，尤其偏向人工智能和计算机技术人才。”李慧峰说，通过技术创新带动企业发展是大势所趋，人才招聘也正向中高端转型。

从企业职位类型需求人数分布情况看，计算机、互联网、通信领域相关的人才需求量剧增，数字经济、互联网+、人工智能所涉及的职位，广受高校毕业生青睐。

此外，今年企业对职位工作性质的全职要求，从全职变为半数以上无限制。可以看到，随着新业态、新模式发展，不受场地限制、可自由安排时间的岗位更受欢迎。

新产业新业态正成为毕业生就业关注的重要领域。

智联招聘日前发布《2020年新基建产业人才发展报告》，从供给端看，预测到今年底，新型基础设施中信息基础设施产业核心技术人才的缺口将达417万人。从需求端看，目前七成多存量人才拥有本科及以上学历，多来自计算机、自动化和电子信息专业。

破解招不来和留不住难题

招聘信息对接平台提高就业吸纳能力

尽管总量大、潜力强，但当前大学毕业生对中小企业的认可度有待提高。据教育部“高校毕业生到中小企业就业意愿情况”抽样调查显示，约70%受访毕业生愿意选择适合自己的中小企业去发展，仍有部分毕业生认为中小企业不稳定、待遇低。

工信部中小企业局有关负责人分析，目前存在两方面困难：招不来。一方面，大多数中小企业处于初创或发展阶段，缺乏知名度，很难被学生认可，导致向中小企业主动投递简历的高素质人才较少。另一方面，中小企业招聘渠道少、成本高，在与大企业同台招聘的激烈竞争下，容易被忽视，与大学毕业生无法有效对接；留不住。一方面，很多中小企业花大力气培养出来的人才，被大企业轻易挖走，造成人才短缺。另一方面，一些中小企业管理制度不够健全、缺乏针对性的人才培养计划，大学毕业生干一段时间后，转寻其他机会离开。

“中小企业与毕业生之间的信息不对称，以及中小企业自身管理制度不够完善，是影响当前中小企业吸纳就业的主要梗阻。”该负责人认为。

如何打通梗阻，更好帮助大学毕业生尽快就业？“应积极搭建平台，整合资源，为中小企业和大学毕业生提供更有效的招聘信息共享对接。”该负责人说，将会同有关部门在政策、培训和活动等方面，为中小企业提供全方位服务，为优秀中小企业提供更多线上线下展示平台，以更灵活新颖、更规范专业、更具竞争力的姿态展现在大学毕业生面前。

“缓解大学毕业生就业压力，要助力中小企业纾困发展。”邢伟建议，把已出台的各项支持政策落实落细，推动尽快复工达产，恢复发展活力。同时，中小企业也要修炼内功。“往‘专精特新’方向发展，让人才看到企业成长性，才能筑巢引凤。”李慧峰说。

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 02 版）

(责编：李栋、值班)