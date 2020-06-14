5城市获政策性租赁住房贷款支持

本报北京6月13日电 （记者赵展慧）在住建部指导支持下，12日，沈阳、南京、合肥、青岛、长沙5个城市政府在京与中国建设银行签署发展政策性租赁住房战略合作协议。这是继5月9日广州、杭州、济南、郑州、福州、苏州等6个城市首批签约后第二批获得建行政策性租赁住房贷款支持的城市。按照合作协议，未来3年，建设银行将向5个城市提供不少于1100亿元贷款，支持筹集政策性租赁住房超40万套（间）。

《 人民日报 》（ 2020年06月14日 02 版）

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