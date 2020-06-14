数据显示：英国经济总量回退近20年

据新华社电 经历3月和4月的经济萎缩，英国4月底的经济总量相较2月底减少大约25%。英国首相鲍里斯·约翰逊12日说，疫情冲击下，经济遭遇重挫并不令人意外。
约翰逊接受媒体采访时说，新冠疫情会对一个国家的经济造成冲击，比如英国。“我们依赖于服务业和人员接触，”他说，“不过我们的经济也非常有弹性和活力，我们将实现反弹。”
英国国家统计局12日发布数据，显示英国经济4月萎缩20.4%，这一幅度前所未见。
4月是英国实施居家令以来第一个完整月份。英国3月23日宣布全国“封城”并实施居家令，非生活必需品商店关闭、大量工厂停工、商业活动锐减。
美联社报道，由于英国经济3月已经萎缩5.8%，意味着英国4月底的经济总量相比2月底减少大约25%，相当于英国近20年的经济增量被“抹去”。
英国决议基金会研究员詹姆斯·史密斯形容，截至4月底，英国经济回到2002年7月水平。
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