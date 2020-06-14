17位旅客新冠病毒核酸阳性 民航局发出第一份“熔断指令”

人民网北京6月14日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，鉴于6月11日南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸阳性，根据6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》有关规定，已触发航班熔断条件，民航局决定对该航班采取熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周。

这是《民航局关于调整国际客运航班的通知》执行10天来，开出的第一份“熔断指令”。对于熔断措施，通知中显示，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行1周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周1班航班计划。

(责编：乔雪峰、毕磊)