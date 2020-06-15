精准滴灌 “贷”来新动力（新数据 新看点）

“连续三笔贷款救急，我们的干劲更大了！”前段时间，订单增加、资金吃紧，让重庆恒都食品开发有限公司总经理朱刚泉有点心慌。工商银行重庆分行发放的贷款及时到位，让他的心里踏实了许多。

“只用3个工作日，就向我们发放了2000万元防疫专项贷款，财政贴息后，实际利率只有1.5%。”朱刚泉说。

优惠接二连三。“第一笔贷款到位后没几天，另外两笔加起来近1亿元的贷款又来了！”朱刚泉笑着说，银行又向他们发放了5000万元防疫贷款和4750万元流动资金贷款，利率同样很优惠，充分保障了企业复工复产的资金需求。

下调金融机构存款准备金率、连续公开市场操作、定向降准、增加再贷款再贴现专用额度……疫情防控期间，我国加大逆周期调节力度，金融部门多措并举、精准施策，助力企业复工复产按下“快进键”。一季度人民币贷款增加7.1万亿元，重点支持实体经济。5月人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元。

贷款较快增长，“贷”来了什么？

——“贷”来新动力。

“除了恒都食品，我们还全力支持了许多生活物资保障、装备制造、医药化工等领域龙头企业，累计为1600多家企业提供超过250亿元的贷款。”工商银行重庆分行行长刘亚干说。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，疫情防控期间，金融支持实体经济力度大，信贷投放结构更加优化，有利于助推经济企稳回升。

——“贷”来新支持。

2天完成全流程审批，为企业注入30万元信贷资金，年利率4.55%，福建省福州市鼓楼区酸喜餐饮管理有限公司是“战疫征信贷”的受益者之一。

以往，缺少担保品、信息不对称等是困扰小微企业和个体工商户的难题，福州农村商业银行与福州市大数据服务中心合作，利用公共信用信息平台数据开发“战疫征信贷”，一端对接复工复产融资需求，另一端对接再贷款再贴现专用额度政策，确保资金精准“滴灌”。

为支持疫情防控和复工复产，金融部门通过降准、再贷款再贴现向金融机构提供低成本资金，支持越来越多小微企业获得融资。从量上看，前4个月，普惠小微贷款累计新增1.1万亿元，占各项贷款增量的12.2%，比前3个月高0.4个百分点；从面上看，截至4月末，普惠小微贷款支持了2815万户小微经营主体，同比增长21.9%，前4个月增加117万户。

——“贷”来新服务。

高科技派上大用场，不出门就能贷到款：运用人脸识别等技术，完成线上客户身份核验；基于征信、工商、税务等数据，运用大数据、人工智能算法构建针对小微企业贷款的智能风控体系；将区块链技术用于合同线上存证及仲裁场景，确保数据真实、完整、可信……

这些技术被用在向万达广场小微商家推出的纾困融资方案里，客户在线完成电子签章、法定代表人身份查验、企业账户绑定等，即可在线上签订电子借款合同并便捷提款，最快当天获批。“足不出户，10分钟左右就申请到授信额度，特别方便！”湖北省黄冈市黄州区某奶茶店负责人胡景鑫说。

信贷总量明显增长，信贷结构也在不断优化。央行数据显示，今年以来，抗疫和受疫情影响大的行业得到有力贷款支持，较多中长期贷款流向制造业、基础设施和服务业等领域，尤其是小微贷款规模和覆盖面快速恢复增长趋势。央行负责人表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M 2 和社会融资规模增速明显高于去年。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)