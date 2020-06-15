银保监会明确农险经营条件

本报北京6月14日电 （记者屈信明、欧阳洁）银保监会近日发布《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》（以下简称《通知》），针对行业反映较为集中的农险市场准入问题，建立完善全流程的农险业务经营条件管理制度体系。《通知》从总公司和省级分公司两个层面分别制定农险业务经营条件，凡符合经营条件的保险机构均可在本地开展农险业务，无需向监管机构提出经营资格申请。

《通知》明确，保险公司总公司经营农业保险业务，应当有专门的农业保险管理部门，并配备8名以上农业、保险等相关专业人员；具备相对独立、完善的农业保险信息管理系统，与设立在中国银行保险信息技术管理有限公司的全国农业保险信息管理平台实现数据对接，能完整、及时、准确报送农业保险数据信息。此外，上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率180％以上；其中专业性农业保险公司上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率150%以上。

《通知》要求，不具备农业保险业务经营条件的省级分公司不得以共保的形式参与当地农业保险经营。农业保险共保体要加强自身管理，明确各方权利义务，强化风险管控，鼓励适度竞争和创新，提升服务能力和水平。此外，保险机构不符合条件经营农业保险业务的，由银保监会或其派出机构责令限期改正，逾期不改正或者造成严重后果的可处10万元以上50万元以下的罚款。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 10 版）

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