第127届广交会首次网上举行

本报广州6月14日电 （记者李刚）第127届广交会将于6月15日—24日在网上举行，记者今日从组委会获悉：截至目前，广交会线上平台所有应用系统全部完成开发测试，将于15日正式上线运行；届时将举办约60场网上新品发布活动，集中展现优质企业的最新产品。

本届广交会将新设政府服务专区，推出政策指导、线上咨询等新举措，为采购商和参展商提供支持；同时为境内采购商提供线上对接平台，一站式接洽全球优质参展企业。

近年来，每届广交会参展企业约2.5万家，到会境外采购商约20万人。受疫情影响，本届广交会首次网上举办，也邀请境内采购商参加。组委会表示，本届广交会将积极为境内采购商提供相关便利，服务参展企业出口转内销，提升广大企业和客商的线上体验，力争举办一届“特殊时期、特殊意义、特别举措、特别精彩”的网上展会。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 10 版）

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