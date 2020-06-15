广东海洋生产总值突破2万亿

本报广州6月14日电 （记者罗艾桦、洪秋婷）广东省自然资源厅近日发布《广东海洋经济发展报告（2020）》和《2019年广东省海洋灾害公报》。据介绍，初步核算2019年广东省海洋生产总值突破2万亿元，达到21059亿元，同比增长9.0%，占地区生产总值的19.6%，占全国海洋生产总值的23.6%。

2019年，广东省海洋旅游业、海洋化工业、海洋交通运输业、海洋油气业和海洋工程建筑业增加值分别达到3581亿元、832亿元、737亿元、575亿元和516亿元。同时，海洋经济对广东高质量发展的支撑作用进一步增强。据统计，广东省海洋产业“四上企业”从业人数59.3万人，占全省“四上企业”总从业人数的2.5%。广东海洋经济增长对地区经济增长的贡献率达22.4%。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 14 版）

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