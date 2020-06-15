把每笔钱都用在紧要处（财经眼）

数据来源：财政部

制图：沈亦伶

“预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元”“财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债”“各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上”……《政府工作报告》要求，积极的财政政策要更加积极有为。按照这一要求，一方面，要坚决把减税降费政策落实到企业，留得青山，赢得未来；另一方面，财政资金使用要大力提质增效，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体。

财政部部长刘昆日前表示，今年积极的财政政策，概括起来就是“发出一个‘信号’，做好四个‘对冲’”，即：适当提高赤字率，明确发出积极信号；增加政府投资，对冲经济下行压力；加大减税降费力度，对冲企业经营困难；加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力；加强预算平衡，对冲疫情减收影响。

减税降费规模空前，增强企业获得感

在江苏兴达钢帘线股份有限公司的厂房内，一台台智能机器人忙碌而有序地工作着。“这些卸轮机器人极大地提高了生产和物流效率。不过项目投入大，筹措资金有难度，多亏了减税降费措施极大地缓解了公司的现金流压力，让我们有余力对设备进行升级换代。”公司董事长刘锦兰介绍，2019年度公司节能节水项目投资享受了所得税优惠137.8万元，减少的各类污染物排放又让企业年节约环保税资金60多万元。

“今年，我们公司仅研发费用加计扣除就新增减免税近200万元，获得感实打实。”正大集团岳阳分公司法人代表周永顺说，虽然新冠肺炎疫情对企业经营有一定冲击，但国家的财税支持提振了企业爬坡过坎的信心。

国家税务总局数据显示，2019年减税降费力度空前，全年减税降费2.36万亿元，超过原定的近2万亿元规模。今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元。

“一系列减税降费政策渐次落地、效果叠加倍增，有利于降低企业负担，优化营商环境，提振市场信心，激活市场活力，为我国经济平稳发展奠定了良好的基础。” 北京国家会计学院教授李旭红说。

《政府工作报告》提出，加大减税降费力度。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

税务总局有关负责人介绍，这2.5万亿元包括2019年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等政策在2020年继续实施形成的新增减税降费约5000亿元，以及2020年新出台的减税政策、阶段性减免企业社会保险费政策和减免政府性基金、行政事业收费政策给企业带来的新增减负。

根据《政府工作报告》，今年前期出台6月前到期的减税降费政策，包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税等，执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。

“强化阶段性政策，同时与制度安排相结合，既体现出我国减税降费政策的持续性效应，又反映出我国积极的财政政策进一步提质增效。”李旭红认为，小微企业数量多、涉及面广，在供应链中涉及多个节点。当前的税费减免政策对小微企业、个体工商户和困难行业倾斜较多，有利于全面推进复工复产达产，特别是有利于保居民就业，保产业链供应链稳定。

专项债发行快马加鞭，稳投资惠民生

日前，一笔4亿元的地方政府专项债资金，帮山东日照经济技术开发区破解了重点项目资金难题，使市体育学校、汽车配套产业园等重点项目得以继续推进。

“我们将继续发行专项债券，为重点项目注入资金‘活水’，助力全区重点项目尽快落地，拉动社会投资，加快产业聚集。”日照经济技术开发区工委委员、管委副主任王伟强说。

今年以来，我国大幅增加专项债券发行规模，全年共安排地方政府新增专项债3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。发行使用快马加鞭，截至6月9日，已发行新增专项债券21919亿元。截至5月31日，已有11447亿元专项债资金被使用到项目上，占同期发行额的53%；地方政府已发行的21502万亿元专项债中，用于交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域的资金占比达80%，远高于去年的25%。

上海财经大学公共政策与治理研究院副院长郑春荣认为，专项债、抗疫特别国债资金能支持一些医院、学校、供水、地铁、公路等项目早日建设投产，既有利于稳投资和促就业，也能不断满足人民日益增长的美好生活需要。

“政府扩大专项债规模、发行抗疫特别国债，是当前对冲疫情影响、推动经济高质量发展的重要手段。”山东省财政厅厅长刘兴云说，今年前5个月，山东发行新增专项债券1895亿元，优先用于公共卫生、应急体系建设等补短板、强弱项项目。“我们优先落实专项债用作项目资本金政策，以财政资金撬动社会投资。”

多方筹措资金，兜牢基层“三保”底线

保基本民生、保工资、保运转关系到政府部门履职尽责和人民群众切身利益，有利于维护经济运行秩序和社会大局稳定。财政部明确，要建立资金直达基层直达民生的机制，资金使用“一竿子插到底”。

“为了兜实兜牢底线，中央财政努力将财力向基层‘下沉’。” 中央财经大学教授白彦锋算了一笔细账：除了将新增财政赤字1万亿元、抗疫特别国债1万亿元资金全部转给地方，2020年国家阶段性提高地方财政资金留用比例，2020年3月1日至6月底，在已核定的各地当年留用比例基础上统一提高5个百分点；中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增长12.8%，增量和增幅都是近年来最高的，并重点向中西部和困难地区倾斜。

财政部明确要求对县级的转移支付规模只能增、不能减，确保县级财力不低于上年水平。“不仅加大资金‘下沉’额度，还通过‘中央财政宏观调控、省级财政居中协调、县级财政优先安排’的机制，形成财力向基层倾斜、财政资金惠企利民的制度。”白彦锋说。

“对抗疫特别国债资金，省财政开展资金、政策、项目‘直通车’管理，在市县设立特殊账户，各级国库点对点直接拨付资金，确保资金第一时间直达基层，同时强化资金动态监控，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，直接助力企业纾困发展、保障基本民生。” 刘兴云说。

“平衡收支压力，地方财政部门也要挖潜增效、盘活存量资金。”辽宁省财政厅有关负责人说，目前，已通过对部门预算资金中结转1年以上的本级财政资金以及结转2年以上的上级转移支付资金全部收回，盘活存量资金210亿元。

提高资金使用效益，切实防范债务风险

把更多财力“下沉”到基层，要求各级政府必须真正过紧日子。

按照《政府工作报告》要求，一般性支出要坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。

“通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到花钱要问效，无效要问责。中央财政以上率下，地方财政也要大力压减一般性支出，将非急需、非刚性支出压减下来，上下合力，进一步加大‘三保’力度，同时减轻实体经济负担，共克时艰。”白彦锋说。

上海市财政局有关负责人表示，2019年全市一般性支出压减10%；2020年对非刚性、非重点的一般性支出，将再压10%。上海市目前加强了对行政事业单位资产全生命周期管理，逐步将超标配置、低效运转的资产调入线上与线下结合的“公物仓”集中管理、调剂使用。“重大赛事、重要会议所需资产，‘能调不租’‘能租不买’。就是要多措并举、综合施策，把过紧日子不折不扣地落到实处。”这位负责人说。

积极的财政政策资金规模和投入力度大，对资金使用的安全性和效率提出了更高要求。

“要把准方向，围绕做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务集中发力。”刘昆日前在全国财政厅局长座谈会上再次强调，财政资金分配使用要提质增效，一笔一笔审批，全程跟踪监控。“坚决防止项目一批了之、资金一拨了之，杜绝‘萝卜快了不洗泥’！”

中国财政科学研究院研究员赵全厚表示，今年地方债发行规模明显增加，要进一步健全地方政府债务常态化监测机制。既要密切监管地方政府债务总体规模动态风险，也要监测监管好局部地区、个别债券融资项目的风险状况，防止发生“黑天鹅”事件，及时发现和处置潜在的风险。“尤其要注重地方政府专项债券的使用绩效管理，提高专项债券融资项目的经济效益，进而为债券资金的还本付息提供可靠的项目专项收入。”

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)