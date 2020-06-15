浙江银保监局推进金融服务数字化
本报电 浙江银保监局深入推进金融数字化转型，全力推广应用浙江省金融综合服务平台。据了解，该平台汇集了54个省级部门有关数据，覆盖约七成的信贷调查所需信息。原先至少需要几天时间才能完成的线下贷前调查，客户经理依托平台仅需几分钟即可完成。疫情防控期间，平台上线“浙里掌上贷—抗疫专区”，在线提供“无接触”式金融服务。截至目前，直接依托平台完成授信累计超过1400亿元，数据调用量超过500万次，涉及企业30万户。
（屈信明）
郑商所面向湖北期货机构组织专项培训
本报电 近日，郑州商品交易所与湖北省证券期货业协会联合举办了湖北专场会员中层业务线上培训班。来自湖北的256名期货机构中层人员、业务骨干以及重要客户参加了培训。本次培训主要针对郑商所玻璃、纯碱、棉花、菜油、菜粕等与湖北当地产业结合度较高的上市品种，邀请多位行业专家详细讲解了交割制度、套期保值等业务流程和案例。截至目前，郑商所已累计支持湖北会员举办线上市场活动16场次。
（许志峰）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】