浙江银保监局推进金融服务数字化

本报电 浙江银保监局深入推进金融数字化转型，全力推广应用浙江省金融综合服务平台。据了解，该平台汇集了54个省级部门有关数据，覆盖约七成的信贷调查所需信息。原先至少需要几天时间才能完成的线下贷前调查，客户经理依托平台仅需几分钟即可完成。疫情防控期间，平台上线“浙里掌上贷—抗疫专区”，在线提供“无接触”式金融服务。截至目前，直接依托平台完成授信累计超过1400亿元，数据调用量超过500万次，涉及企业30万户。

（屈信明）

郑商所面向湖北期货机构组织专项培训

本报电 近日，郑州商品交易所与湖北省证券期货业协会联合举办了湖北专场会员中层业务线上培训班。来自湖北的256名期货机构中层人员、业务骨干以及重要客户参加了培训。本次培训主要针对郑商所玻璃、纯碱、棉花、菜油、菜粕等与湖北当地产业结合度较高的上市品种，邀请多位行业专家详细讲解了交割制度、套期保值等业务流程和案例。截至目前，郑商所已累计支持湖北会员举办线上市场活动16场次。

（许志峰）

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)