买纪念币，请注意这几点（理财参谋）

一是登录央行网站，查看贵金属纪念币发行公告；二是远低于金银材料价格的极可能为假币；三是简单称下重量，重量不达标的极可能为假币；四是按面额销售或兑换的肯定为假币

近年来，纪念币深受很多收藏爱好者的喜爱，然而如果消费者不小心也可能买到假货。近日，中国金币特许零售商河南省钱币有限公司协助河南省焦作市温县公安局鉴定了一批“贵金属纪念币”。通过对送检样品和证书的外观甄别、送检样品称重和成分检测，最终判定该批送检样品为伪造的贵金属纪念币。当热门题材贵金属纪念币发行时，伺机而动的不法分子往往仿造与真币图案、规格相同的假币出售，或是直接虚构“臆造币”，欺骗消费者。

那么，如何辨别真假贵金属纪念币？首先，需要区分贵金属纪念币与普通纪念币的概念。

贵金属纪念币是具有特定主题的限量发行的国家法定货币，它由金、银、铂、钯等贵金属或其合金制作。前段时间热搜中的“520心形纪念币”，即2020吉祥文化金银纪念币中的“百年好合”心形金银纪念币，就是贵金属纪念币。贵金属纪念币由中国人民银行发行，中国金币总公司总经销。贵金属纪念币作为法定货币，其主题、图案、面额、材质、式样和规格等与央行发行公告一致。同时贵金属纪念币，除熊猫普制币外，均附有央行行长签名的鉴定证书。

普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞，材质是用铸造普通硬币的金属及其合金，和印制钞票的纸张或专用特制材料；面额表明其法定价值，可与其他现行流通人民币等值流通。目前，普通纪念币可以通过央行指定的银行机构进行等面额兑换。

其次，在购买贵金属纪念币时要注意这几点：一是登录央行网站，查看贵金属纪念币发行公告；二是远低于金银材料价格的极可能为假币；三是简单称下重量，重量不达标的极可能为假币；四是按面额销售或兑换的肯定为假币。

目前，制售假贵金属纪念币的形式较多，消费者要注意识别防范。比如，蹭社会热点臆造金银币冒充权威机构发行，使用低价金属镀金、镀银制作；又如，通过网络虚假广告大肆宣传并销售，或通过电话、电视购物等方式进行推销；再如，打着“等值兑换”的名义销售，以明显低于金银的价格进行销售，还有以升值或与其他题材真币价格对比暗示升值空间，或是伪造各种假冒证书进行销售。

此外，还有一些不法分子故意混淆“币”和“章”的概念，误导消费者。其实，纪念章和纪念币属性完全不一样。最简单的区别是标注面额的为币，不标注面额的为章，只有央行才能发行纪念币。

中国金币总公司提示，广大消费者购买贵金属纪念币应选择正规渠道，如果发现虚假纪念币广告，请及时向有关部门进行举报。若在网络平台发现有售卖或已购买到假冒贵金属纪念币时，可向当地市场监管部门或公安机关报案。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)