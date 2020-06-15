离岛免税购物限额提高有利激发经济

“长期来看，政策支持、门店增加、价格优势扩大将共同促进海南离岛免税渠道长期稳健增长，持续假期我国居民海外消费回流和消费升级。”

近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《海南自由贸易港建设总体方案》（下称“方案”）有关情况。财政部副部长邹加怡在会上介绍，零关税是海南自贸港的重要制度设计。在2025年海南全岛封关运作前，率先对部分进口商品实施零关税，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。此外，大幅放宽离岛免税购物政策，海南离岛免税购物限额提至10万元每人每年，进一步扩大免税商品种类。

从2011年开始，海南岛旅客免税购物额度限额为每人每次5000元，2012年升至8000元，2018年升至3万元。新政发布后，该限额将调整为10万元。这有利于为旅客创造更好的消费场景，亦可基本满足普通游客的需求。此次海南免税购物新政对一般民众消费者的利好及对拉动内需的作用无法估量。

首先，免税购物新政将有效释放消费热情，推动海南加快形成消费主导型的经济发展模式。

海南自由贸易港建设总体方案涉及内容较多，主要体现在“税”、“关”、“游”（税收、海关、旅游）三个部分，多项政策力度很大。其中，“部分进口商品零关税”“允许岛内免税购买”“离岛免税购物额度提升至每年每人10万元”等信息比较关键，它们都清晰地勾勒出海南未来的消费潜能。

未来国外进口商品更容易进海南，海南的商业业态也会拥有更丰富、多元的品类，部分进口商品的定价也很可能相应降低。国内其他地区很难买到的一些进口商品，消费者很可能会以十分实惠的价格在海南买到。

其次，未来海南将成为一个新型的、国际级的消费中心，成为购物者的天堂。

香港之所以能成为购物天堂，一个关键原因是香港实施典型的零关税政策，除了酒类、烟草等特殊产品，其他进口货物都不设关税或非关税壁垒，丰富了优惠商品的组合。而海南未来跟香港一样，在日用消费品等方面零关税。一方面有利于更多国际商品进入海南市场、中国市场；另一方面有利于吸引国人由出境购物游转向到海南购物游，从而直接带动海南自然观光、休闲度假等发展，间接带动海南的交通运输、住宿餐饮、仓储物流等行业的发展。这意味着内地巨大的购买力，将向海南转移。

目前国际主要高端化妆品品牌在全球免税渠道的收入占比较高，而海南免税渠道占中国免税市场和全球免税渠道比例相对较低，考虑到我国国内游和海南岛旅游有望先于国际出境旅游复苏，且在部分品牌促销和海南省政府支持下线上预定业务能力大幅提升，今年海南离岛免税或成为全球旅游零售产业中韧性强、具备消化渠道库存潜力和能力的渠道。

同时，在艰难市场环境下，我国免税龙头与核心供货商合作互助，零售商与品牌商互信合作的商业关系也将成为我国免税龙头未来招商和采购实力的无形资产。长期来看，政策支持、门店增加、价格优势扩大将共同促进海南离岛免税渠道长期稳健增长，持续假期我国居民海外消费回流和消费升级。

最后，未来海南可能成为国际旅游岛。随着近些年离岛免税政策的不断放宽，政策效应逐渐显现，离岛旅客免税购物规模稳步提升，对于推动海南经济社会发展、打造海南国际旅游岛发挥了重要作用。一是大大降低了消费者购物消费的成本，带动海南游客人数不断增长，拉动当地的旅游消费，有效刺激了海南的旅游经济；二是免税购物政策还带动了海南的旅游景区、航空、酒店餐饮等相关行业的联动发展，提升了海南旅游业的国际竞争力。

在旅游目的地的消费，购物是一个非常重要的环节，也占有很高的比重。国际上，旅游购物花费的比重超过30%，中国的出境旅游中，消费比重最高达到过50%。而国内的旅游消费和国际平均水平相比，一半都不到。其中很大的一部分原因是消费的品质和价格都跟不上消费者需求。新政策无疑将刺激广大游客在海南岛旅游时增加消费的金额和内容，有利于海南国际旅游岛的建设。

(责编：李都也(实习生)、李栋)