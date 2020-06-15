人民网>>财经

互联网巨头“抢”民营银行牌照 “互联网+银行”成趋势

2020年06月15日07:58  来源：人民网－国际金融报　
 

“截至目前，民营银行中，有8家定位为互联网银行，其中有6家主要股东是头部互联网企业。入股民营银行能瞄准其更具优势的资金成本，与金融科技巨头自身的流量、获客等优势形成互补。”

又一互联网巨头谋取银行牌照！

A股上市公司三六零安全科技股份有限公司（下称“三六零”）近日宣布拟斥资12.81亿元认购天津金城银行股份有限公司（下称“金城银行”）30%股权。

“对360集团来说，获得银行牌照之后，流量和技术的优势将在牌照的基础上得以充分发挥；对金城银行来说，注入金融科技基因之后，或将迈上互联网银行发展之路。”国家金融与发展实验室特聘研究员、新网银行首席研究员董希淼对《国际金融报》记者表示。

从腾讯设立微众银行、蚂蚁金服设立网商银行、百度设立百信银行，到小米设立新网银行、美团设立亿联银行、三六零收购金城银行，拥有流量与技术的互联网巨头“抢夺”银行牌照渐成趋势。

“民营银行与金融科技公司（互联网巨头）加强合作是大势所趋，民营银行需借助互联网企业资源解决发展中面临的获客、风控等瓶颈问题。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者分析称，“金融科技公司则瞄准民营银行的牌照优势，以此获得低成本的资金，拓展更为丰富的业务类型。”

三六零将入主金城银行

依据公告，三六零拟按照1.42388元/股的交易价格，受让金城银行5名原发起股东合计持有的90000万股股份，交易金额合计为12.81亿元，交易完成后公司直接持有金银行30%的股份，成为其第一大股东。

记者了解到，出让金城银行股份的5名股东分别为天津德泰供应链管理有限公司、天津协合新能源发展有限公司、天津美锦资产管理有限公司、天津天利纵横贸易有限公司、晟鑫（天津）资产管理有限公司。

工商资料显示，金城银行成立于2015年04月16日，注册资本30亿元，上述5名原发起股东分别认缴出资1.8亿元，持股占比6%。依据公告披露的财务数据，金城银行2019年度营收7.37亿元，净利润1.7亿元；2020年1至3月，该行营收1.34亿元，净利润1162.6万元。

三六零表示，金城银行是天津自贸区内注册设立的唯一一家民营法人银行，也是全国首批、北方首家民营银行。公司本次拟投资入股天津金城银行，主要基于民营银行良好的发展机遇和市场前景。

“此次360集团入股金城银行，最值得关注是360集团将可能获得第一大股东的地位。在民营银行五年多的发展史上，第一大股东变更是绝无仅有的。民营银行的第一大股东，往往是银行的实际控制人，对银行的公司治理、发展方向起到关键作用。上述相关安排，显示天津市地方政府相对开放的态度。”董希淼称。

苏筱芮指出，“近年来，民营银行对金融科技的建设工作与日俱增，与金融科技公司加强合作是大势所趋；而部分像金城银行一样的非互联网银行，也面临着获客、风控等瓶颈问题，引入优质金融科技公司资源能够激发其传统业务活力，对其品牌知名度的提升亦存在正向作用。”

主要利好360金融

对于三六零将入主金城银行，有分析指出，三六零旗下美股上市公司360金融将是主要受益者。资料显示，360金融主要向银行等持牌放贷机构提供智能营销、智能风控等综合性技术服务，有360借条、360小微贷、360分期等产品。

据悉，360金融此前已与金城银行签署战略合作协议，双方在科技赋能、联合开发产品、用户服务等方面将开展长期深度的全面合作。360金融表示，360集团入股金城银行此举将发挥金融领域的集群效应，通过高效的战略协同进一步扩展金融生态。

“未来，在与金城银行的合作中，360金融将不断探索金融科技在银行场景的应用落地。” 360金融表示。

从业务角度看，360金融称，一方面，二者的联合有利于各自发挥结构化优势，360金融的科技禀赋将得到更加充分的发挥，金城银行的用户服务能力也将得到提升；另一方面，二者的深度合作将持续提升面向小微企业的服务能力，更好地践行普惠金融。

零壹研究院院长于百程对《国际金融报》记者表示，360金融主要是以助贷的方式给金融机构提供服务，因为助贷业务比较依赖合作方，对360金融来讲一直都有困扰。360金融旗下有一家网络小贷公司，但网络小贷相比于消费金融和银行牌照还是要弱不少，在杠杆和业务方面存在诸多限制。

“360能够成为金城银行第一大股东，有利于 360金融业务发展，当然银行在产品利率、风控、监管方面都有严格的指标，规范程度要求很高。”于百程称，金城银行目前规模还不算大，与360金融合作后发展会非常迅速，可能跃升至民营银行第二梯队。

“互联网+银行”成趋势

三六零谋取银行牌照背后，互联网巨头和银行的融合已成为趋势。早在2014年，腾讯发起设立首家民营银行——微众银行起，“互联网+银行”的大胆尝试就已经开始。随后，蚂蚁金服发起设立的网商银行、百度发起设立的百信银行、小米发起设立的新网银行、美团发起设立的亿联银行纷纷获批开业。

近日，有消息称滴滴拟发起成立东岸银行。不过，滴滴方面对此予以了否认，表示“如果未来有明确推进计划，会对市场状况、社会价值和政策指引等进行全面审慎的研究”。

截至目前，民营银行中，有8家定位为互联网银行，其中有6家主要股东是头部互联网企业。从资产规模、营业收入和盈利情况看，阿里旗下网商银行和腾讯旗下微众银行是民营银行中的佼佼者。

依据公开披露的财报数据，微众银行2019年营业收入148.7亿元，净利润39.5亿元，接近大型城商行的盈利水准。截至2019年末，微众银行的资产规模已达2912亿元。网商银行2019年营业收入66.28亿元，净利润12.56亿元，2019年末资产规模也突破了千亿大关，达到1396亿元。

苏筱芮指出，近年来，金融科技巨头在金融牌照的布局上动作频频，一方面，从战略层面上来说，金融科技公司试图以“全牌照”策略来拓展更为庞大的业务规模及更为丰富的业务类型，加强自身对金融生态圈的建设；而另一方面，入股民营银行则能瞄准其更具优势的资金成本，与金融科技巨头自身的流量、获客等优势形成互补。

于百程表示，互联网巨头和民营银行合作是一大趋势，主要表现在两个方面：一方面，互联网巨头通过直接入股、发起设立等方式拥有银行牌照；另一方面，互联网巨头通过向民营银行提供用户、场景和金融科技服务，实现与民营银行的合作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved