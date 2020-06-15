互联网巨头“抢”民营银行牌照 “互联网+银行”成趋势

“截至目前，民营银行中，有8家定位为互联网银行，其中有6家主要股东是头部互联网企业。入股民营银行能瞄准其更具优势的资金成本，与金融科技巨头自身的流量、获客等优势形成互补。”

又一互联网巨头谋取银行牌照！

A股上市公司三六零安全科技股份有限公司（下称“三六零”）近日宣布拟斥资12.81亿元认购天津金城银行股份有限公司（下称“金城银行”）30%股权。

“对360集团来说，获得银行牌照之后，流量和技术的优势将在牌照的基础上得以充分发挥；对金城银行来说，注入金融科技基因之后，或将迈上互联网银行发展之路。”国家金融与发展实验室特聘研究员、新网银行首席研究员董希淼对《国际金融报》记者表示。

从腾讯设立微众银行、蚂蚁金服设立网商银行、百度设立百信银行，到小米设立新网银行、美团设立亿联银行、三六零收购金城银行，拥有流量与技术的互联网巨头“抢夺”银行牌照渐成趋势。

“民营银行与金融科技公司（互联网巨头）加强合作是大势所趋，民营银行需借助互联网企业资源解决发展中面临的获客、风控等瓶颈问题。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者分析称，“金融科技公司则瞄准民营银行的牌照优势，以此获得低成本的资金，拓展更为丰富的业务类型。”

三六零将入主金城银行

依据公告，三六零拟按照1.42388元/股的交易价格，受让金城银行5名原发起股东合计持有的90000万股股份，交易金额合计为12.81亿元，交易完成后公司直接持有金银行30%的股份，成为其第一大股东。

记者了解到，出让金城银行股份的5名股东分别为天津德泰供应链管理有限公司、天津协合新能源发展有限公司、天津美锦资产管理有限公司、天津天利纵横贸易有限公司、晟鑫（天津）资产管理有限公司。

工商资料显示，金城银行成立于2015年04月16日，注册资本30亿元，上述5名原发起股东分别认缴出资1.8亿元，持股占比6%。依据公告披露的财务数据，金城银行2019年度营收7.37亿元，净利润1.7亿元；2020年1至3月，该行营收1.34亿元，净利润1162.6万元。

三六零表示，金城银行是天津自贸区内注册设立的唯一一家民营法人银行，也是全国首批、北方首家民营银行。公司本次拟投资入股天津金城银行，主要基于民营银行良好的发展机遇和市场前景。

“此次360集团入股金城银行，最值得关注是360集团将可能获得第一大股东的地位。在民营银行五年多的发展史上，第一大股东变更是绝无仅有的。民营银行的第一大股东，往往是银行的实际控制人，对银行的公司治理、发展方向起到关键作用。上述相关安排，显示天津市地方政府相对开放的态度。”董希淼称。

苏筱芮指出，“近年来，民营银行对金融科技的建设工作与日俱增，与金融科技公司加强合作是大势所趋；而部分像金城银行一样的非互联网银行，也面临着获客、风控等瓶颈问题，引入优质金融科技公司资源能够激发其传统业务活力，对其品牌知名度的提升亦存在正向作用。”

主要利好360金融

对于三六零将入主金城银行，有分析指出，三六零旗下美股上市公司360金融将是主要受益者。资料显示，360金融主要向银行等持牌放贷机构提供智能营销、智能风控等综合性技术服务，有360借条、360小微贷、360分期等产品。

据悉，360金融此前已与金城银行签署战略合作协议，双方在科技赋能、联合开发产品、用户服务等方面将开展长期深度的全面合作。360金融表示，360集团入股金城银行此举将发挥金融领域的集群效应，通过高效的战略协同进一步扩展金融生态。

“未来，在与金城银行的合作中，360金融将不断探索金融科技在银行场景的应用落地。” 360金融表示。

从业务角度看，360金融称，一方面，二者的联合有利于各自发挥结构化优势，360金融的科技禀赋将得到更加充分的发挥，金城银行的用户服务能力也将得到提升；另一方面，二者的深度合作将持续提升面向小微企业的服务能力，更好地践行普惠金融。

零壹研究院院长于百程对《国际金融报》记者表示，360金融主要是以助贷的方式给金融机构提供服务，因为助贷业务比较依赖合作方，对360金融来讲一直都有困扰。360金融旗下有一家网络小贷公司，但网络小贷相比于消费金融和银行牌照还是要弱不少，在杠杆和业务方面存在诸多限制。

“360能够成为金城银行第一大股东，有利于 360金融业务发展，当然银行在产品利率、风控、监管方面都有严格的指标，规范程度要求很高。”于百程称，金城银行目前规模还不算大，与360金融合作后发展会非常迅速，可能跃升至民营银行第二梯队。

“互联网+银行”成趋势

三六零谋取银行牌照背后，互联网巨头和银行的融合已成为趋势。早在2014年，腾讯发起设立首家民营银行——微众银行起，“互联网+银行”的大胆尝试就已经开始。随后，蚂蚁金服发起设立的网商银行、百度发起设立的百信银行、小米发起设立的新网银行、美团发起设立的亿联银行纷纷获批开业。

近日，有消息称滴滴拟发起成立东岸银行。不过，滴滴方面对此予以了否认，表示“如果未来有明确推进计划，会对市场状况、社会价值和政策指引等进行全面审慎的研究”。

截至目前，民营银行中，有8家定位为互联网银行，其中有6家主要股东是头部互联网企业。从资产规模、营业收入和盈利情况看，阿里旗下网商银行和腾讯旗下微众银行是民营银行中的佼佼者。

依据公开披露的财报数据，微众银行2019年营业收入148.7亿元，净利润39.5亿元，接近大型城商行的盈利水准。截至2019年末，微众银行的资产规模已达2912亿元。网商银行2019年营业收入66.28亿元，净利润12.56亿元，2019年末资产规模也突破了千亿大关，达到1396亿元。

苏筱芮指出，近年来，金融科技巨头在金融牌照的布局上动作频频，一方面，从战略层面上来说，金融科技公司试图以“全牌照”策略来拓展更为庞大的业务规模及更为丰富的业务类型，加强自身对金融生态圈的建设；而另一方面，入股民营银行则能瞄准其更具优势的资金成本，与金融科技巨头自身的流量、获客等优势形成互补。

于百程表示，互联网巨头和民营银行合作是一大趋势，主要表现在两个方面：一方面，互联网巨头通过直接入股、发起设立等方式拥有银行牌照；另一方面，互联网巨头通过向民营银行提供用户、场景和金融科技服务，实现与民营银行的合作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)