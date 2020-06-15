官宣前股价狂涨 王府井被质疑内幕交易

在百货企业还处在疫情后的业务恢复期时，王府井因为一则获得免税品经营资质（下称“免税牌照”）的公告涨停了，而更令投资者们不解的是，自5月以来，其股价累计涨幅已经近130%。

在此背景下，6月10日晚间5点多，微信公众号“Transmedia止观”发布了一则署名为“张冬晴”的推文，实名举报王府井或存在内幕交易。

在指出自4月27日起，王府井成交量持续急剧放大、股价连续大幅上涨等情况后，该文章表示，希望监管部门立即启动调查程序，彻底厘清王府井上述重大事项的内幕消息形成过程、保密措施和内幕知情人登记情况等。

《国际金融报》记者注意到，6月10日晚间，上交所已经向王府井发出监管工作函，要求王府井就公司获得免税品经营资质及股价波动相关事项明确监管要求。

6月11日晚间，王府井回复监管函时再度否认提前泄露内幕信息，并指出免税业务处于起步阶段，短期内对公司业绩不会产生影响。

香颂资本执行董事沈萌向记者表示，王府井此前和一些机构在交流中或有信披瑕疵，但按照现有的情况来看，指其存在内幕交易仍缺乏实锤。

股价提前大涨引质疑

6月9日晚间，王府井发布公告称，公司于当天收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》，授予其免税品经营资质，允许公司经营免税品零售业务。

6月10日，王府井涨停，市值大增超21亿元。

然而，不少有投资者注意到，在这则获得免税牌照公告发布前，王府井的股价就处于持续增长中。6月9日，其股价也在开盘后不久便涨停。

举报文章也指出，在上市公司没有任何利好消息公告、商业连锁行业一季度受疫情影响而业绩大幅下滑的情况下，王府井股票自4月27日起成交量持续急剧放大、股价连续大幅上涨，截至公告前的6月9日收盘时，短短29个交易日累计涨幅121.70%，累计换手率100.5%，累计成交额115.9亿元。

该实名举报文章援引《证券时报》的报道指出，5月28日，王府井还曾针对控股股东北京首旅公司申请免税牌照的市场传闻作出回应，称暂时没听说过相关情况。此外，还有来自雪球的网友于5月19日发布了一篇题为“【天风商社】保持理性，客观看待”的文章，明确指出首旅集团存在申报免税牌照的可能，但需财政部审批，过程较长且存在较大不确定性，如若成功，上市公司基本面会产生较大变化，静观其变……

在于公开渠道未查询到“天风商社”公开披露的相关研报后，举报文章质疑天风证券相应团队是否存在提前获取并泄露了王府井“免税牌照”等内幕消息，甚至定向服务于核心客户而进行了内幕交易行为的情况。

事实上，此前股吧中就有股民称王府井“全是内幕先前炒作”。

6月10日晚间，上交所已经向王府井发出监管工作函，要求王府井就公司获得免税品经营资质及股价波动相关事项明确监管要求。

王府井也在当日晚间发布的关于公司股票异常波动的公告中指出，其关注到近日部分新闻媒体报道公司取得免税牌照事宜，经核实，公司知悉该项业务的内幕知情人没有违反保密义务行为，也没有其他违反有关法律法规的情形。公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

被牵扯进该事件的天风证券商业和社会服务业研究团队（下称“天风商社”）随后也发声否认提前获取并泄露了相关内幕消息。该团队负责人、天风零售首席分析师刘章明向证券时报·e公司记者表示，我们没有写过这种东西，文章系造谣。团队没有去过王府井调研，也没做过任何沟通，是看到公告后才确认公司拿到了免税牌照，至于免税业务能对公司发展有多大的帮助，要理性看待。

沈萌告诉记者，类似获得牌照的事情会存在一个运作周期，不是短时间内就可完成，而在这个周期中，券商研究员去调研并根据上市公司方面提供的信息进行预测也实属正常。“从内容看，券商并没有表示上市公司告知其确定获得免税授权，只是根据券商的经验进行研判，所以从过程来看并没有明显违规行为。而资本市场通常会根据零碎信息进行预测判断下注，而且这里面也存在游资炒作”。

免税牌照被看好？

当前，有观点指出，从业务层面来看，王府井连日来股价大涨正是外界对于其获得免税牌照后业绩增长有所期待。

官网资料显示，王府井是中国大陆专注于百货业态发展的最大零售集团。根据其披露的2019年年度报告，公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至2019年底，公司在全国范围共运营54家大型综合零售门店。目前，公司已形成集百货、奥特莱斯、购物中心和超市四大业态和线上业务协同发展的格局。

和不少百货企业一样，2019年，王府井的业绩表现并不靓丽。数据显示，去年，公司实现营业收入267.89亿元，同比增长0.29%；利润总额完成14.45亿元，同比下降15.15%；归属于上市公司股东的净利润9.61亿元，同比下降19.98%。

今年一季度，王府井营业收入同比减少了78.79%，归母净利润同比减少150.16%，录得亏损2.02亿元。

商业观察家创始人颜菊阳告诉《国际金融报》记者，目前来看，市场看好王府井主要还是因为免税牌照是稀缺资源。据了解，目前，国内拥有免税牌照的企业只有7家。分别为中免、日上免税行、海免、珠免、深免、中出服、中侨。“只有7家企业有这个经营资质，那有牌照就意味着多一个业务机会”。

在颜菊阳看来，百货业当前的客流情况的确不太好，经营上需要能提振客流的新业务，而免税店有增收增利的潜力。“免税店主要还是奢侈品消费和中高端烟酒、美妆等高客单值商品，毛利较为可观。同时，免税业务和百货业旧有的供应链可以重合资源利用。理论上来说，百货商场有做好免税店的供应链优势，商品优势，场景优势等”。

不过，颜菊阳也指出，获得免税牌照对王府井的利好目前还很难定义，还得看牌照允许业务经营范围等。“王府井的公告并没有披露牌照的具体经营范围，包括售卖对象、条件、额度等，如果只是针对入境游客，利好有限”。

据悉，免税店一般有三种：机场免税店、旅游区免税店和市区免税店。有业内人士猜测，结合王府井现有的业务布局，其未来布局市内免税店的可能性较大。

联商网高级顾问团成员王国平向记者指出，市区店是个空白，关键在于能否获得品牌商的支持，毕竟“没有品牌商的支持，免税牌照是没有价值的，这个行业很特殊，资源只往头部集中，其余都被边缘化，全世界都是这样”。

王国平还表示，眼下，王府井大部分合作品牌并不具备号召力。“消费者到免税店，基本都是冲着奢侈大品牌去的，但奢侈品牌稀缺，全世界的购物中心都求着奢侈品牌入驻。王府井要杀入奢侈免税市场，非常考验招商能力。如果王府井免税业务最终只能做一些知名度不高的品牌，也不会产生太大的波澜”。

目前，关于未来免税业务要如何展开，王府井集团方面并未正面回应，其证券事务部门相关人士向媒体表示，目前只是接到通知，关于免税店的具体事项还不清楚，一切以公告为准。

(责编：李都也(实习生)、李栋)