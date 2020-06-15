净利暴跌760%后 ST椰岛能否谋新生

再次陷入危险处境后，“中国保健酒第一股”ST椰岛放出了“大招”。

近日，ST椰岛发布公告称，公司正在筹划以发行股份的方式收购北京博克森传媒科技股份有限公司（下称“博克森传媒”）不低于80%股份，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。此次交易预计会导致公司实控人发生变更，亦可能构成重组上市，公司股票自6月10日起停牌。

资料显示，此次交易标的博克森传媒的业务主要包括全媒体搏击类赛事版权发行、传播平台管理运营以及媒体服务等。作为中国搏击运动的先行者，该公司曾于2015年7月挂牌新三板，被誉为“中国资本市场具有互联网思维的体育传播第一股”。不过2017年12月其以战略及业务发展需要为由终止挂牌。

同日上午，就此次收购与主营业务相差甚远的博克森传媒，是否会对公司的整体发展规划产生影响以及未来主营业务是否会发生变化等问题，ST椰岛方面在回应《国际金融报》记者采访时称，“以公司后续披露的具体公告为准”。至于披露的具体时间，其回应表示将于10个交易日之内。

或将收购博克森传媒

根据ST椰岛在公告中的表述，6月9日，公司已与交易对方刘小红、刘立新签署了《合作框架协议》，最终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方协商确定。

天眼查信息显示，博克森传媒是中国首家体育赛事节目集成发行及赛事播出平台管理服务新媒体时代的虚拟运营商（OTT），成立于2011年11月，注册资本1.499亿元，主营业务为搏击类赛事和节目的版权发行运营，拥有多项搏击类体育赛事IP资产、资源及运营权。刘小红与刘立新作为公司实控人，分别持股41.61%、31.87%。

“如果上述交易通过审核，那么对于博克森传媒来说相当于实现了‘曲线’上市。”香颂资本董事沈萌在接受《国际金融报》记者采访时称。

实际上，博克森传媒的资本追梦始于2015年。该年7月，成立还未到4年的博克森传媒没有直接IPO，而是选择另一接触资本市场的方式——挂牌新三板。彼时，国家体育总局群体司副司长张栋、国家体育总局体操运动管理中心主任罗超毅等重磅嘉宾为之站台，共同见证博克森传媒这一“高光时刻”。

然而，2017年10月，博克森传媒发布公告称，为配合战略及业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。记者注意到，彼时，有报道分析称，博克森传媒退出新三板真正原因或是因为监管严。

不过，博克森传媒并未就此停止对资本市场的想象。早在2018年4月，证监会官网就曾披露财达证券关于博克森传媒首次公开发行A股股票并在主板上市辅导基本情况表，但之后没有更新相关进展。

在沈萌看来，目前国内体育产业公司上市之所以难，主要是由于产业整体不成熟，职业化水平低，盈利模式单一以及商业化程度还有待提高。

目前看来，博克森传媒是否“曲线”上市还是未知。“目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。”ST椰岛在公告中亦如此指出。

净利暴跌760%

作为A股首家以保健酒为主业的上市公司，ST椰岛主要产品包括健康保健酒“椰岛鹿龟酒”与“椰岛海王酒”，白酒“海口大曲”与“椰岛原浆”等，以及椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）。2020年正是该公司登陆资本市场的第20年头。

“2020年我们依然任重道远，我们要打一场必须打赢的没有退路的战役。”2020年春节前一天，ST椰岛董事长冯彪在题为《星光不问赶路人时光不负有心人》的新春致辞中描述道。

实际情况也正是如此。由于2016年、2017年连亏，海南椰岛的股票简称自2018年4月26日起变更为“*ST椰岛”，并被实施退市风险警示。2018年，经过一番辗转腾挪，获得一笔价值不菲的非经常性损益后，公司终扭亏为盈，成功“摘星”，打赢这场艰难的“保壳战”。

然而，2019年资产处置收益不再，ST椰岛再次陷入亏损。4月27日，ST椰岛发布2019年度业绩报告。年报显示，报告期公司实现营收营业收入6.25亿元，同比下降11.41%；净利润同比暴跌760.68%至-2.68亿元，上年同期盈利4051.33万元；扣非净利润达-2.7亿元，这已是ST椰岛自2014年以来连续6年扣非净利润亏损。

作为主营业务的酒类板块表现仍不尽如人意。报告期内，ST椰岛酒类的营收为1.6亿元，与上年同期减少49.34%。为之对应，始于2002年，大宗农产品国际国内贸易成为该公司营收主要来源，但由于该业务的毛利率为负，因此其利润贡献与业务收入极不相称。相较于酒类营收严重下滑、贸易增收不增利而言，ST椰岛剩下两大业务食品饮料类、房地产类则均处于下降态势。4月下旬，ST椰岛曾发布公告称，为进一步优化公司管理架构，提升公司管理效率，降低运营成本，拟吸收合并全资子公司椰岛地产，吸收合并完成后，椰岛地产的独立法人资格将被注销。

对于2020年的经营规划，ST椰岛在2019年年报中称，在现有酒类业务和饮料业务、贸易和供应链业务基础上，依托国家建设海南自由贸易区、自由贸易港的政策背景，在2020年积极探索文体、竞技、彩票等业务运营模式。

有行业相关人士对此指出，随着国家对海南的发展政策持续释放红利，加上近日出台的海南自由贸易港建设总体方案，未来海南的竞技体育将拥有巨大的市场空间，“政策的红利或是ST椰岛与博克森传媒联姻的主要原因之一”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)