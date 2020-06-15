弃帅保车 陆正耀与神州租车的“切割剧”

日前，神州租车发布公告称，为将更多时间投入在神州优车的履职工作及其他业务之中，陆正耀已辞任神州租车董事会主席及非执行董事的职务，辞任后将不再担任神州租车提名委员会成员。

随着陆正耀的辞任，神州租车还面临立即支付若干金融机构未偿还本金、应计利息及其他应付金额的风险，这部分未偿还本金总额约为1.68亿美元（折合人民币11.9亿元）。公告显示，截至6月10日，神州租车尚未接获贷款人发出要求立即偿还贷款的任何要求，公司管理层正在获取贷款人的豁免。

即使是可能遭受贷款人的催款，陆正耀还是义无反顾地辞去了神州租车的职务。前不久，陆正耀还拟向北汽集团出售其持有的所有神州租车股份，如果交易完成，陆正耀和神州系将全面退出神州租车，转由北汽集团接手。

神州租车在陆正耀打造的从造车、租车、卖车这一闭环中有着至关重要的地位，也是陆正耀涉足汽车的开始。对于此次陆正耀的出局，汽车分析师张翔向《国际金融报》记者表示，陆正耀此举完成了对神州租车的完全切割，是为避免因自身原因影响到神州租车的正常运营和投资价值，但另一方面，也算是彻底放弃了其此前一手打造的“神州系”造车闭环。

“一切再切”

这并非是陆正耀首次与神州租车进行切割。

今年4月7日，神州租车就曾发布公告称，尽管陆正耀一手创立了神州租车，但其已于2016年4月辞任神州租车首席执行官职位并改任非执行董事，此后并没有参与神州租车的日常管理。

受此消息影响，4月7日，神州租车股价开盘后迅速拉升，股价一度涨至2.9港元，涨幅高达48%。之后稍有回落，截至当日收盘，神州租车股价报收2.63港元，涨幅定格在34.18%。

据《国际金融报》记者了解，这份澄清公告出来后，陆正耀并不满于此，他当时就想要辞任其在神州租车的所有职务。

4月9日，英国《金融时报》报道称，陆正耀正在考虑辞去神州租车董事长一职，这得到了几位神州租车高管的确认，目的是为让投资者相信，陆正耀确实与神州租车之间相互独立。

张翔向记者指出，目前陆正耀自身难保，早点与神州租车彻底撇清关系，是对神州租车的一种保护。

近日，财新报道称，监管部门已掌握陆正耀通过指令性电子邮件参与造假的证据。陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。多位律师也向记者提到，陆正耀或有牢狱之灾。

在业内人士看来，虽然神州租车此前出面撇清了和陆正耀的关系，但依然会受到不利影响，其中一个就是致使神州租车遭受部分金融机构的挤兑，削弱了神州租车取得资金及营运的能力。目前，神州租车流动资金已稍显紧张，且融资大环境不佳，资金链显得尤为脆弱。为此，著名评级机构穆迪将神州租车的企业家族评级和高级无抵押债务评级由“B1”下调至“B2”，并将其评级置于检视名单。

为解决资金困境，陆正耀已两次出售神州租车股权。6月1日，神州优车还打算将其持有的约21.26%的神州租车股份全部转让给北汽集团。

老虎证券投研团队向《国际金融报》记者表示，目前来看，陆正耀辞去董事长职务后，仍是神州租车的实际控制人，且神州租车由陆正耀一手打造，短期来看执行层面无法真的切割干净。但陆正耀已有出售其持有的全部股权的想法，如果进行顺利，陆正耀就可以彻底撇清与神州租车的关系。长远来看，陆正耀曾经轰轰烈烈谋划的汽车出行版图分崩离析是迟早的事。

出行版图缺失一角

2007年，看到中国汽车服务业潜力的陆正耀，放弃了自己已摸爬滚打了十余年的通信行业后创立了神州租车。

据陆正耀称，之所以起名为“神州”，是从创业开始就决定要做一家全国性的企业，满足客户异地租车的需求。在创立神州租车之初，陆正耀正碰上了中国汽车租赁行业迅猛发展的阶段，按照罗兰贝格的一份报告，当时全国各地成立了5000至10000家左右的汽车租赁公司。

为了发展壮大神州租车，陆正耀当时几乎把所有家当都投入进去扩张规模，同时还引入联想控股、华平投资等大额投资，最终，神州租车在一众租车公司中脱颖而出，并在2014年9月登陆港股。

依托于神州租车，陆正耀逐步开始发展“神州系”，并试图打造一整个包含租车、网约车、汽车电商、汽车金融、造车等在内的汽车战略版图。

为了完善汽车版图中的整车环节，2018年底，陆正耀又斥资80余亿元从北汽福田处收购了宝沃汽车。张翔向《国际金融报》记者表示，但实践下来，最终还是失败了。“陆正耀根本没有这么多资金去支撑庞大的汽车版图，再加上神州租车近几年业绩每况愈下，现在卖给北汽集团也算是双赢”。

神州租车财报显示，2017年神州租车净利润为8.81亿元；2018年净利润猛然下滑至2.9亿元，同比下降67%；2019年净利润继续大跌89.3%至3100万元。

张翔表示，缺了神州租车这条“腿”后，陆正耀接下来在汽车方面的布局可能会集中在偏金融的部分。

公开资料显示，除神州租车业务外，陆正耀的神州优车旗下还有神州专车（网约车）、神州买买车（汽车电商）、神州车闪贷（汽车金融）三大板块，但这三大板块并不盈利，陆正耀曾欲通过并入神州租车来改善神州优车的业绩，以便让神州优车在主板上市。随着神州租车的剥离，这一愿望可能也要搁浅。

(责编：李都也(实习生)、李栋)