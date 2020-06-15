特斯拉冠全球最高市值车企 A股概念股跟涨

1025.05美元！

截至美国时间6月10日收盘，特斯拉股价定格于此，较前一天收盘价940.67美元上涨8.97%。这是特斯拉股价首次站上1000美元，总市值也拉升至1901亿美元（折合人民币13434亿元），首次超过丰田汽车（1812亿美元）成为全球总市值最高的整车企业。同时，这也是新能源车企首次取代传统车企登顶全球最高市值车企。

与特斯拉市值一同大涨的还有特斯拉创始人马斯克的身价。据计算，被称为“硅谷钢铁侠”的马斯克，身价一夜之间上涨了32.62亿美元（折合人民币230.7亿元），目前他所持有特斯拉股票的总市值为396.27亿美元（折合人民币2802.6亿元）。

特斯拉股价的大涨也带动了A股特斯拉概念板块。同花顺显示，6月11日开盘后，特斯拉概念指数最高拉升2126.23点，涨幅最高近3%，午盘后有所回落，最终收涨1.41%至2093.03点。

登顶靠电动卡车？

在业内看来，特斯拉此次大涨或与马斯克在一封内部信中透露的某个消息有关。

美国时间6月10日盘前，马斯克在给员工的一份电子邮件中表示，特斯拉Semi纯电动卡车即将量产，但并未透露具体的量产时间。

“在疫情导致工厂暂时停产后，特斯拉正在加大汽车产量，现在是时候让Semi进入批量生产了。”马斯克在电子邮件中称，Semi的动力总成和电池将在特斯拉位于内华达州的Giga工厂生产，而其他的生产将在别的州进行。

实际上，特斯拉Semi纯电动卡车早在2017年就已问世，但在量产交付上，特斯拉经常“跳票”，最开始承诺于2019年底投放市场，此后又被延后到2020年底小批量生产。在最新的2020年第一季度财报上，马斯克还表示首批特斯拉Semi的交付时间将推后至2021年。

不过，从这封电子邮件的内容来看，特斯拉Semi纯电动卡车的交付时间很有可能会较原定时间前移。有华尔街分析师称，马斯克此举是想“蹭”近期美股市场对电动卡车的热度，提前交付也是不想错过电动卡车领域的大趋势。

近期，美股迎来了特斯拉的一个潜在对手“氢能重卡第一股”尼古拉（Nikola Corp.）。

美国时间6月3日，尼古拉与VectoIQ Acquisition合并结束，合并后的公司将以尼古拉的名义运营，同时，公司股票于美国时间6月4日在纳斯达克交易，股票代码为“NKLA”，尼古拉成功借壳上市。

尼古拉一借壳上市便吸引了不少华尔街投资者的目光。美国时间6月8日，尼古拉交易的第一天便大涨103%，股价达到73.27美元；第二天尼古拉最高股价近94美元，最后收盘时回落至79.73美元。

在产品端，尼古拉来势汹汹，目前已经发布了四款燃料电池概念车型，分别为重型卡车尼古拉一代（Nicola One）和二代（Nicola Two）、牵引式卡车Nikola Tre以及Nicola Zero实用型电动四驱越野车。

公开数据显示，尼古拉已获得了超过14000辆卡车的订单，潜在销售额超过100亿美元。另外，尼古拉旗下还有一款电动皮卡Badger即将开放预订。

据悉，Badger瞄准的竞争对手就是特斯拉的电动皮卡Cybertruck。还未开始预定，尼古拉就已经向特斯拉“宣战”，表示“你会看到一辆真正实用的卡车，而不是用来作秀的卡车”。

如果马斯克是想借量产Semi将资本市场的目光重新聚焦到特斯拉，那他无疑是成功的。尼古拉在特斯拉站上1000美元大关的当天大跌18.46%。

老虎证券投研团队向《国际金融报》记者表示，马斯克此举主要是借纯电动卡车Semi量产来进行新一轮逼空，而投资者的乐观态度也在一时空前高涨。

来自中国市场的支撑

至于投资者的乐观态度为何空前高涨，老虎证券投研团队向记者指出，这与特斯拉近期基本面稳定向好以及来自中国市场的潜力有着密不可分的关系。

据《国际金融报》记者统计，自特斯拉国产Model 3去年底正式交付以来，特斯拉股价已经累计大涨138%。

根据乘联会公布的最新数据，特斯拉5月在中国市场的销量达到11095辆，环比增长205%，成为了中国新能源市场的“销冠”。即使在疫情期间，特斯拉在华销量也实现了逆势上涨，2月份交付量为3958辆，环比增长了400辆，占中国新能源汽车总销量的30%；3月份更是交付了10160辆，4月虽然倒退至3635辆，但5月马上又成功“回血”。

乘联会秘书长崔东树分析称，特斯拉4月销量应属于异常情况，5月的销量水平是特斯拉比较平稳的一个状态，其强大的产品力在中国市场获得了消费者的认可。

Wedbush证券分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示，来自中国的需求是“特斯拉在黑暗的全球宏观环境中发出的光芒”，特斯拉今年在中国的交付量有望达到10万辆。

老虎证券投研团队向记者指出，疫情期间，特斯拉受益于中国力量，继去年Q4财报后，今年一季度再次实现超预期的财报，无论是营收，净利还是现金流均有不错的表现，市场也会收到鼓舞。另外，欧洲市场前景巨大，也将是特斯拉未来扩大全球市占率的主要战场。全球疫情缓解后，产能和渗透率的提升会是驱动特斯拉长期价值的主要因素。

艾夫斯也表达了同样的观点，称特斯拉在中国的表现可能对特斯拉的股价贡献了每股300美元的价值。但除中国市场的鼓舞外，接下来特斯拉股价的重要支撑点将放在华尔街分析师及投资人对特斯拉自造电池的看涨。

马斯克此前曾表示过会自造电池，并预计在今年举行的电池日上公布一系列电池开发的新理念与新进展，但由于新冠疫情的原因，电池日迟迟未能举行，最新时间是定在6月份，但具体日期仍未确定。

公开资料显示，特斯拉这款自造电池可以减少或者抛弃对钴的依赖，大大降低电池成本，可以让特斯拉的盈利等同或高于同等售价汽油车的盈利。另外，这款自造电池还可以续航一百万英里，并且可以将多余的能量回收到电网中。

艾夫斯将特斯拉的基准目标股价从800美元上调至1000美元，并表示在牛市的情况下，特斯拉的股价也从之前的1350美元升至1500美元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)