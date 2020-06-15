北京多区域调整防疫政策 旅行社暂停部分京郊游

随着北京新冠肺炎疫情形势出现变化，北京旅游业再一次拉响了警报。6月14日，北京商报记者从本市多家景区、酒店、民宿、旅行社方面了解到，受疫情影响，近两日各方陆续接收到了部分游客的门票、住宿等旅游产品退订需求，京郊游、周边游产品热度下降明显。同时，一些恢复开放不久的室内娱乐场所也再次宣布暂时关闭。业内人士表示，目前来看京城旅游业已经高度戒备，而退订订单恐将影响到端午小长假的经营情况，行业后续恢复还需要看疫情的防控形势及具体防疫政策。

景区：收紧管控措施

根据丰台区文旅局官方微信公众号发布的最新消息，因疫情原因，北京世界公园、青龙湖公园、北京园博园等北京市丰台区部分景区实行暂时关闭、暂停演出等措施。与此同时，雍和宫、国家大剧院、北京天桥艺术中心等也都分别发布公告，宣布暂停开放或调整相关活动。

具体来说，雍和宫就宣布自6月13日零时起，继续实行“双暂停”（暂停开放宗教活动场所，暂停一切集体宗教活动），恢复开放时间另行通知。 6月14日，恭王府在官方微信公众号发出通知，明确6月13日、14日“文化与自然遗产日”期间举办的第十三届“良辰美景·恭王府非遗演出”活动因故进行调整，6月14日的直播活动将不再进行。

6月14日，北京商报记者获悉，上周末，欢乐谷客流受疫情影响显著，尤其是6月14日接待游客数量有所下滑。

就此，北京欢乐谷表示目前园方已进一步加大消毒消杀频次和力度，将更严格地对游客的健康宝、14天行程轨迹、体温等方面进行检查、测量。“截至目前，北京欢乐谷仅开放了室外部分。”该乐园相关负责人表示。值得注意的是，在近期北京出现新增新冠肺炎病例后，网上曾有消息称，前往朝阳区欢乐谷游玩的房山区居民宋某核酸检测呈阳性。就此，北京欢乐谷回应表示，经与多方主管部门共同核实，该信息系谣言，不属实。

旅行社：暂停部分京郊游

北京旅游市场产生波动，而最直接感受到这一变化的业态就是京郊游行业。6月14日，部分旅行社、OTA负责人向北京商报记者表示，在近期北京出现新的确诊病例后，已有一些游客陆续提出希望退订京郊游，甚至是端午出京游的相关产品。

“中青旅遨游网数据显示，平台上端午小长假期间的酒店预订因最新的疫情情况而受到了一定影响，北京游客前往外埠旅游的酒店已陆续出现退单的情况，覆盖海南、云南、江苏等地的酒店订单。”中青旅遨游市场发展群总经理助理冯若宾向北京商报记者介绍，目前中青旅遨游网已紧急暂停了一部分北京市内旅游服务，主要涉及京内一日游等类型产品。

此外，携程方面相关负责人还表示，将继续密切关注并配合各地疫情防控要求，“同时我们正在持续关注北京疫情防控相关动态，所有机票和跟团游等旅游产品，严格按照最新相关规定执行”。该负责人表示。

实际上，在近几个月的京城旅游市场上，京郊游、周边游成为了率先恢复的重点业态。北京市文旅局发布的数据显示，“五一”期间，北京全市接待游客463.3万人次，恢复到去年同期的55%。不可否认，郊区游、周边游需求的快速爆发直接带动了全市旅游市场的回温。

有旅行社负责人向北京商报记者表示，原本业界普遍预测，在端午假期期间，京郊游、周边游的热度还会在“五一”基础上继续上升，但从当前的形势来看，疫情的变化已经对供需双方都产生了一定的影响，后续退订量很可能继续增加，即将到来的小长假市场前景如何还需进一步观察。

酒店：退订率激增

同时，京郊游住宿板块受冲击显著。北京商报记者调查发现，不少京郊酒店、民宿陆续开始接到退订订单。

北京怀柔泰莲庭民宿创始人姚远告诉北京商报记者，这两天陆续接到的退订订单大概有40-50单，且退订率还在增加。此外，也有民宿房东表示，刚刚接到镇里通知，由于疫情原因，所有民宿暂停营业一周，端午节假期安排也会另行通知，接下来会陆续联系已订房的客人，办理相关的退房或延期手续。此外，途家、爱彼迎等平台也表示，目前正在密切关注北京防疫的最新形势，等待有关部门的进一步通知。

有民宿相关负责人还表示，目前退订的民宿订单主要集中在京郊民宿领域，而城市民宿由于还没有开放，目前还不涉及，不过接下来6月底能不能如期开放，就需要等待相关部门的通知了。

据了解，疫情影响的还不仅仅是京郊民宿领域，京郊度假酒店也受到了波及。据北京延庆Club Med度假村方面透露，上周末Club Med度假村也陆续接到一些游客的退订订单，相应数据还在统计当中。一家京郊酒店的负责人表示，自上周五以来，酒店每天都接到一些客人的询问，退订订单也每天都有，大部分是周末和端午节预订的行程。

北京商报记者还从北京乐多港万豪酒店了解到，刚刚恢复开放不久的室内游泳池、温泉等项目也在上周末相继关闭，酒店方面还对客人发布了延期使用温泉的公告。上述京郊酒店的负责人表示，预计将影响到端午节的周边游市场。

会议市场：观望情绪渐浓

在旅游市场接连预警之后，京城会议市场也处在密切观望之中。北京饭店相关工作人员表示，酒店目前还没有说要取消举办会议，不过后续是否会变化要看有关部门的具体通知。此外，北京商报记者从京伦饭店方面也了解到，酒店按照之前的防疫防控要求是可以举办小型会议的，不过该酒店工作人员也表示，目前举办会议是什么要求，也在等待进一步指令。同样处于观望状态的还有北京望京凯悦酒店，该酒店相关工作人员表示本周一会有新的通知。

另外有酒店相关负责人表示，目前北京举办小型会议还是可以的，但是自助餐肯定是不能提供了，因为按照防疫要求，北京餐饮业防控已调至二级应急响应时的管控措施，接下来群体性聚餐肯定不能接待。

实际上，对于京城酒店来说，会议市场刚刚解禁一个月就因为疫情形势变化再次蒙上了阴影。上个月国务院发布的文件刚刚提出，可举办各类必要的会议、会展活动，由此京城酒店会议市场刚刚迎来复苏的节奏。北京商报记者了解到，在刚刚过去的一个月内，不少酒店已经开始承接50人以下的会议。然而突然袭来的疫情变化也让接下来的会议市场充满变数。业内人士表示，本周末已经有一些活动因为防疫防控的变化而取消，如果后续会议不能够举办，也将给京城酒店的经营再次蒙上阴影。华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱表示，暑期是旅游旺季，疫情的变化肯定会给酒店经营带来新的冲击，接下来酒店只能严格执行防疫防控措施，并及时进行调整。北京商报记者 蒋梦惟 关子辰

(责编：李都也(实习生)、李栋)