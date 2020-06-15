三文鱼遭“围剿” 相关概念股受关注

“切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒”的事情闹得满城风雨，在三文鱼遭“围剿”的同时，A股三文鱼概念股也因此受到关注。6月14日，国联水产率先公开作出回应。国联水产证代陈永文称，因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响，主要是目前公司三文鱼在总营收占比非常小，可以忽略不计。

国联水产是国内领先的以对虾产业链为核心的综合水产品提供商，其对全球海产精选进口类产品的介绍中包括三文鱼。不过国联水产2019年财务数据显示，公司的三文鱼全年销售收入占总收入比例不超过0.05%，而以对虾、小龙虾为代表的虾类收入占比超过90%。对于相关问题，北京商报记者进一步致电国联水产进行采访，但对方电话未能有人接听。

此外，据不完全统计，A股涉及三文鱼产品或业务的相关公司还有佳沃股份、獐子岛、ST东海洋、通威股份等。其中，佳沃股份存在三文鱼产品主要系公司收购资产新增业务，通威股份相关资本动作也涉及三文鱼。

针对三文鱼事件对佳沃股份影响等问题，北京商报记者致电该公司进行采访，佳沃股份电话同样未能有人接听。截至记者发稿，除国联水产，相关概念股尚未就该事件对公司的影响进行公开回应。

而从相关概念股2019年的净利润来看，各股业绩表现不尽相同。其中通威股份盈利能力最强，公司在2019年实现归属净利润26.35亿元，今年一季度实现的归属净利润为3.44亿元。

相比较而言，国联水产、佳沃股份、ST东海洋等公司2019年业绩表现不佳。Wind数据显示，因小龙虾业务开发及融资结构变化等因素影响，期间费用同比增加，国联水产2019年实现归属净利润-4.91亿元，同比由盈转亏。今年一季度，国联水产亏损0.33亿元。

与国联水产相同，佳沃股份2019年归属净利润也处于同比由盈转亏的状态。数据显示，2019年，佳沃股份亏损1.26亿元；上一年同期，佳沃股份实现归属净利润为0.25亿元。今年一季度，佳沃股份实现归属于公司股东的净利润-3829.12万元，较去年同期下降2812.79%。

对此，佳沃股份方面解释称，主要原因系新冠肺炎疫情暴发导致三文鱼餐饮市场需求减弱，市场价格下跌，各国为应对疫情推出空运、陆运、海运管制措施，运力下降，运费增加。销售价格下跌及运费上涨导致三文鱼业务利润下滑。“同时公司牛羊肉及其副产品的批发销售业务主要经营区域位于湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情影响导致该业务经营业绩出现下滑。”

ST东海洋主要从事海水苗种繁育、养殖，水产品加工，生物科技，保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务。业绩快报显示， ST东海洋2019年亏损9.49亿元，不过，今年一季度，因转让三文鱼相关资产，ST东海洋一季度盈利0.38亿元。

“三文鱼事件或对相关概念股有一定冲击，但对于投资者而言，需要理性分析、投资。”北京一位不愿具名的券商人士如是说。著名经济学家宋清辉亦表示，此次三文鱼事件“祸从天降”，或对相关概念股带来打击。

在投融资专家许小恒看来，相关事件尚未有定论，对于投资者而言，需从基本面理性、价值投资。

从目前的消息来看，多位业内人士均表示尚未发现鱼类感染新冠病毒的证据，但已有医生公开倡议，三文鱼暂时不要生吃，买回来的生鲜最好都煮熟煮透，接触生鲜后要及时洗手，进入海鲜市场要戴好口罩，购买生鲜时尽量不要直接接触生鱼生肉等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)