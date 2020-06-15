“新创业板”开张 193家IPO企业候场

万众期待之下，创业板改革并试点注册制平稳落地，深交所自6月15日起开始接收IPO在审企业相关申请。经Wind统计，目前创业板IPO在审企业共有193家（不包含已核发批文企业），上述企业将平移至深交所继续进行IPO。在上述193家企业中，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”）等9家公司已经通过发审会，有望冲击新创业板下首批上市企业。

193家在审企业将平移

深交所发布的“关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排通知”显示，6月15日-29日（共10个工作日），深交所接收证监会创业板首次公开发行股票在审企业提交的相关申请，在上述期限内申报的在审企业，深交所按该企业在证监会的审核阶段和受理顺序接续审核。需要指出的是，若在审企业未在6月15日-29日期限内申报，深交所将视为新申报企业。

经Wind统计，目前处于已受理、已反馈、预披露更新、通过发审会、暂缓表决的创业板IPO企业分别有24家、92家、67家、9家、1家，合计193家，这也意味着上述193家企业的首发申请将于6月15日起平移至深交所。

据深交所安排，对于证监会已受理尚未出具反馈意见的24家企业，深交所自受理之日起20个工作日内发出首轮问询，企业及其保荐人、证券服务机构在回复问询后在深交所网站披露问询和回复内容；对于已反馈意见、预披露更新的企业，深交所将根据证监会的受理顺序和审核成果，继续推进发行上市审核问询工作，反馈意见已落实的，安排审核会议审议；反馈意见未落实的，落实后安排审核会议；已通过发审会审核的9家企业，则将向深交所申报，履行发行上市审核、注册程序后，按照改革后的制度启动发行承销工作。

对于新申报创业板企业的IPO申请，深交所将自6月30日起开始受理。

多企业IPO进程有望提速

在上述193家企业中，不乏北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“微趣科技”）、西安万隆制药股份有限公司（以下简称“万隆制药”）等多家企业IPO停滞不前。注册制下，这些企业的IPO进程也有望提速。

以公告日排序来看，微趣科技的最新公告日在2018年4月27日，审核状态为已预披露更新，至今已两年多没有进展；万隆制药的最新公告日在2018年5月18日，同样处在已预披露更新状态。银河电力集团股份有限公司、深圳市天彦通信股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司4家企业的最新公告日也均在2018年。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，以信息披露为核心，注册制下的IPO企业审核进度较快，不会出现目前一两年没有推进的情况，IPO进程缓慢的企业有望迎来提速。

根据深交所披露的股票发行上市审核流程，与科创板保持一致，有“受理-审核问询-上市委会议-报送证监会-证监会注册-发行上市”6个步骤。以“受理-审核问询”阶段来看，深交所在受理之日起20个工作日内就会发出首轮审核问询。6月15日平移在审企业至深交所之后，上述停滞不前的IPO企业也将会在规定期限内推进创业板首发事项。

9家过会企业将冲击首批

随着新创业板开门迎客，谁将成为首批上市企业无疑最为市场关注。经Wind统计，目前市场上共有北京科拓恒通生物技术股份有限公司、四会富仕电子科技股份有限公司、协创数据技术股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、北京交大思诺科技股份有限公司、江苏图南合金股份有限公司、南京科思化学股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、西域旅游9家企业已经通过了证监会发审会，且尚未拿到IPO批文，上述企业将直接向深交所申报，履行发行上市审核、注册程序后，按照改革后的制度启动发行承销工作。

值得一提的是，西域旅游是9家企业中最早过会的企业，公司在2019年12月就通过了发审会，同期过会企业均已登陆资本市场，但西域旅游至今未拿到批文。新创业板下，西域旅游能否顺利通过上市审核、注册程序，成功发行上市引发市场关注。针对相关问题，北京商报记者致电西域旅游方面进行采访，不过对方电话未有人接听。

投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示，已领取批文的企业将继续履行发行承销工作，已过会未拿到批文的企业将冲击新创业板下首批上市企业，这些企业平移至深交所后，将会被直接安排上会、注册，上市日期预计将在7月底、8月初。而对于首批上市企业的数量，王骥跃则认为，“不会像科创板一样攒到25家，可能会3-5家一批，最多10家”。

需要指出的是，新创业板下多项交易类规则也将变化，而首批新股上市之日就是交易规则变更的时候，届时除了新上市个股前五个交易日不设涨跌幅以外，普通个股的日涨跌幅将由10%放宽至20%。

北京商报记者 董亮 马换换

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北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）6月15日，深交所开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。与蓄势待发的IPO排队企业一道，券商各业务部门对创业板试点注册制也进入最后冲刺阶段。

北京商报记者根据Wind数据统计，目前处在创业板受理、已反馈、已预披露更新、暂缓表决阶段以及通过证监会发审委审核的共193家企业，上述企业由49家券商为其提供相关服务。有5家券商保荐企业超过（含）10家，其中中信建投保荐家数最多，为16家，其次是中信证券保荐13家；民生证券从一众中小券商中突围而出，保荐家数12.5家居第三位（1家为联合保荐）；而后是海通证券、国金证券，分别将10个项目收入囊中，并列居于第四名的位置。

从之后的储备项目排名情况来看，国信证券居于第六名的位置，保荐了9家企业；华泰联合、长江证券承销并列第七名，均保荐了8家企业；招商证券、东兴证券分别保荐了7家企业；另一家“中字头”的投行中金公司在创业板项目储备中尚未能跻身前十名，目前共保荐6家企业。

东吴证券非银金融首席分析师胡翔表示，注册制下，龙头券商在获客能力、研究实力、风险管理能力方面的优势更为突出，对投行业务的利润增量贡献将更显著，预计行业集中度将进一步提升。此外，创业板存在板块定位差异，尤其是考虑到服务于潜在挂牌上市公司的中小券商的资本实力差异，未来预计中小券商在创业板的竞争将加剧。

(责编：李都也(实习生)、李栋)