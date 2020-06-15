五大上市险企月度保费再现两位数增长

北京商报讯（记者 孟凡霞 实习生 周菡怡）随着中国平安前5月保费收入数据的出炉，A股五大上市险企5月负债端“成绩单”正式揭晓。6月14日，北京商报记者梳理发现，在经过一季度的低谷期后，延续4月回暖之势，5月单月五大保险巨头实现保费收入1730.43亿元，同比增长11.59%。其中，车险业务占比也现反弹，5月，人保财险、平安财险的车险保费收入占比创年内新高。

数据显示，今年1-5月，中国平安、中国人保、中国太保、中国人寿和新华保险保费收入分别为3827.6亿元、2807.27亿元、1795.11、3698亿元和790.09亿元，分别同比增长-1%、3%、4%、15%和32%。上述5家险企前5月合计保费收入为12918.07亿元，相较于去年的12142.22亿元，同比增长6.39%。

从单月保费收入来看，一改此前连续3个月保费微增或负增长的阴霾，五大险企合计保费收入已连续两个月保持两位数增长。5月单月，5家险企的保费收入依然保持着稳定的增长态势。其中，新华保险增势最为迅猛，同比增长26%，中国人寿紧跟其后，同比增长21%。中国平安、中国人保、中国太保同比增长率分别为8.58%、9.18%、7%。

对于上市险企保费的持续回暖，中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠分析称，这说明5月仍受益于国内疫情好转后的恢复性增长，不过，反弹力度相比4月已经较小。此前，4月单月上市险企合计保费收入为1706.01亿元，同比增长超15%。

具体到各个业务板块来看，5月健康险业务增长表现极其亮眼，平安健康和人保健康分别创下了50%和76%的惊人增长率。与此同时，财险业务也有着不俗的成绩，梳理不难发现，平安财险、人保财险和太保财险5月保费收入分别为231.2亿元、359.11亿元和122.62亿元，同比增长率分别为15%、6%和16%。

相较而言，寿险板块增长率则较为稳定。除了中国人寿和新华保险外，5月，平安人寿、人保寿险和太保寿险分别收入362亿元、40.35亿元和137.12亿元，同比分别增长5%、9%和0.32%。养老险板块增长率略有回落，平安养老险5月保费14.98亿元，同比下降13%。王向楠分析称，5月健康险增长尤为迅猛，既是过去几年趋势的延续，也与疫情催生的风险和保险意识有关。

此外，解析上市险企财险板块发现，车险业务占比持续回升。其中，平安财险5月车险业务收入796.72亿元，占平安财险当月保费的71%，车险业务1-4月占比分别为61%、72%、65%和69%。一边是车险保费占比提升，另一边则是非车险占比的持续下滑。5月，平安财险的非机动车险业务收入331.98亿元，占财险业务的23%。人保财险也出现车险反弹的情况，5月，该公司车险保费收入232.49亿元，占人保财险业务的65%，1-4月，该公司车险保费占比分别为52%、51%、44%和63%。

对此，王向楠解释称，一是车险投保和续保的时间受疫情影响有所延后；二是新车销售量在4月和5月恢复增长；三是财险公司收紧了信用保证险的承保。

对于未来上市险企负债端的发展趋势，王向楠认为，经济增长放缓和经济结构转型减少了对企业线的传统保险产品的需求，但促进了节能环保等新兴产业的保险需求以及针对各类无形资产和责任的保险需求。消费刺激政策叠出会促进车险、消费类保证险等个人业务线的保险需求。考虑到医疗险、护理险的潜力，政策利好不断，健康险仍应是最快的增长点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)