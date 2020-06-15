10家银行启动迁移工作 理财子公司承接母行产品提速

北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限）随着理财子公司的运营发展，母行理财产品的迁移工作也在提速。6月14日，北京商报记者注意到，招商银行和宁波银行近日均宣布将启动首批部分理财产品变更产品管理人的工作。在2家银行之前，工商银行、农业银行、中国银行等至少8家银行已启动了理财产品的迁移工作。在分析人士看来，迁移工作提速意味着理财子公司运营步入正轨，不过存量处置仍存压力。

具体来看，招商银行6月12日在官网发布公告称，首批划转理财产品将于2020年7月13日（划转当日）划转至招银理财管理。在完成划转后，所对应的理财产品合同及相关理财文件项下，由招商银行作为理财产品管理人享有的权利和承担的义务，将于划转当日自动、全部转由招银理财承继，理财产品管理人相应变更为招银理财。

根据首批划转产品清单，招商银行此次共有2款理财产品进行划转，分别为“金葵十八月定开2号理财计划”和“钻石财富系列之睿远平衡十四期理财计划”，均为净值型产品。

同日，宁波银行也宣布，前期由宁波银行发行的部分理财产品将迁移至宁银理财管理，第一批迁移理财产品预计于2020年三季度完成管理人变更。兴业银行亦在6月12日发布了部分理财产品变更管理人的公告，该行发行的“天天万利宝-稳利1号”净值型理财等20只产品将于6月19日正式移交由兴银理财管理。在此之前，兴业银行已从今年3月开始分批对理财产品进行迁移。

母行存量理财产品迁移工作正在稳步推进。北京商报记者注意到，截至6月14日，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、光大银行、杭州银行、兴业银行等都启动了至少一轮理财产品的迁移工作。例如，中国银行今年2月安排了第二批部分理财产品进行管理人变更的工作；今年初开业的杭银理财，历经约5个月的准备，在6月5日承接了母行第一批理财产品，共计69款。

承接母行产品的背后，与监管政策密切相关。2018年12月，银保监会有关部门负责人就《商业银行理财子公司管理办法》答记者问时表示，按照商业自愿原则，商业银行可以通过设立理财子公司开展资管业务，也可将理财业务整合到已开展资管业务的其他附属机构。通过子公司展业后，银行自身不再开展理财业务（继续处置存量理财产品除外）。

分析人士指出，迁移工作的提速，意味着理财子公司的运营逐步迈向正轨。苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示，受监管的规定，银行的理财产品都要由理财子公司进行管理。而之前受疫情的影响，迁移工作有一定的延缓，在疫情防控进入常态化的阶段后，迁移工作也要快速推进。

事实上，从去年6月3日首家理财子公司建信理财正式开业以来，目前共有12家理财子公司开张运营，并且整体运行稳健，包括工银理财、建信理财等多家子公司在开业第一年就宣告实现了盈利。不过，银行理财产品存量规模巨大，迁移工作并非易事。

对此，麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，理财子公司与母行存量产品完成交接还面临着一些困难。一方面是如何准确完成交接，迁移工作要把握原有业务的特质，保留原始数据，由于旧业务与新业务所属部门、架构等方面未必保持一致，因此需要精确找准定位。另一方面是如何高效完成交接，将旧业务快速充分“打包”至新业务中。

(责编：李都也(实习生)、李栋)