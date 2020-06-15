25万美元就能避开高考“独木桥”？ 购房移民真没那么美

原标题：购房移民真没那么美

本报记者 赵莹莹

只需25万美元，就能获得一张海外身份证，让孩子避开高考“独木桥”，轻轻松松上清华、北大——这样的故事，建议您千万别信。

随着欧美发达国家买房投资移民政策的收紧，近两年，一些小众、偏冷门国家成为中介机构推荐名单上的常客。除了投资门槛低之外，孩子能以外籍生身份免试参加国内高考也常被拿来作为推荐理由。记者调查发现，免试绝不等于没有成绩要求。教育部新近出台的政策也重申，内地居民移民后以留学生身份进入国内高校学习，必须满足最近4年之内有在外国实际居住两年以上的记录。

一本土耳其护照轻松上清华

“有高中学历，成年年纪，汉语五级，外加一本境外国籍护照，你便能大摇大摆地走进清华的校门了。”这是董女士在一家中介机构的移民项目上看到的信息，推荐的目的地是土耳其。

按中介机构介绍，土耳其是市场上价格最低的投资移民之地。外籍人士只需投资25万美元用于买房，并且3年内不出售，就可获得土耳其护照。而取得土耳其护照的最大好处之一，就是可以让孩子以“国际生”的身份，免试上清华、北大。

“您的孩子离清华北大，也许就差一本土耳其护照的距离！”这句话，打动了董女士的心：“购房移民是不是能帮孩子减轻点压力？”

免试不等于没有成绩要求

一切真如中介机构说的那么容易？记者查询了2020年北京大学留学生的招生简章。简章中明确列出，除了汉语水平外，还有标准化考试成绩要求。以SAT举例，这是由美国大学委员会主办的考试，北大提出申请人需达到SAT-I总分1400分（含）以上，要求参加写作；另须提供三门课程考试成绩，科目不得近似或相同。

“所谓的免试，只是不用参加校方举行的笔试，但需要递交高中毕业考试成绩单以及SAT、A-Level等国际通行的标准化测试成绩或各国高考成绩。”小学随家人移民澳洲，现在清华大学念本科的Joshua Tam回忆，很多成绩都有全球排名或基准线。他当年就提交了很多获奖证书以及其他大学的offer作为参考，而且还要提供其他材料并参加面试：“我们那一届全球就招300多个人，并非随便就能申请成功。”

“外界说通过一个简单的汉语水平考试就能申请，肯定是误会。”Joshua表示，这些附加材料并非筛选学生的重点，关键还在文化成绩。“事实上，清华的录取方式也跟很多国外大学，比如常青藤联盟的学校录取国际本科生类似。学校选择学生的背景会更加多元，也会更全面考察综合素质。”

同时，Joshua对纯粹为绕开高考而移民的做法并不太认同。“学生时代时外籍身份会让你有少许优势，但毕业之后，如果想要留在国内工作，这一身份反而可能成为障碍，在就业机会的选择面上要窄得多。”

还得实际居住两年以上

实际上，通过投资等途径获得外国国籍或永久居住签证，从而避开国内高考的“国际高考移民”现象，已经引发业内关注。今年的全国两会上，全国政协委员、新东方教育集团董事长俞敏洪就提到，要通过升级外国留学生的认证条件、改进外国留学生招生培养机制、确立外国留学生学业水平基准，来防范“国际高考移民”现象愈演愈烈、损害教育公平。

俞敏洪建议，进入“双一流”建设序列的高校，必须制定高于教育部来华留学生高等教育质量规范和留学生学业考试的录取标准。教育部应每年发布资助外国留学生的中国政府奖学金、各地方各高校奖学金的监督评价报告，确保享受奖学金的外国生源与中国籍学生具备同等学业能力水平。

就在4天前，教育部对修订出台《关于规范我高等学校接受国际学生有关工作的通知》，对国际学生进入高等院校本专科阶段学习的申请资格进行了调整。新政明确，自2021年起，祖国大陆（内地）、香港、澳门和台湾居民在移民并获得外国国籍后申请作为国际学生进入高等学校本专科阶段学习的，除符合学校的其他报名资格外，还应持有有效的外国护照或国籍证明文件4年（含）以上，且最近4年之内有在外国实际居住两年以上的记录。

同时，对部分学生取得外籍身份后依然在国内读书的情况，新规也明确，对目前在国内高中就读的部分父母双方或一方为中国公民的外国籍学生，不符合在外国实际居住时间限制的，只可以外国侨民身份在有关省份申请参加高考。

记者注意到，很多中介机构推荐的“马来西亚第二家园计划”，就属于此种情况。按照政策，投资人在马来西亚银行存入30万马币后就可获得长期签证，子女可以华侨身份参加华侨生联考。但目前，华侨大学和暨南大学两所大学均已明确，自主招生不接受马来西亚第二家园身份考生。

专家表示，投资移民的政策时常会有变化，提醒家长仔细分析，不要轻信中介机构。

(责编：李都也(实习生)、李栋)