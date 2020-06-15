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一揽子先行指标快速回升 工业投资消费复苏料提速

2020年06月15日08:15  来源：经济参考报
 
原标题：稳增长政策发力 经济运行暖意渐浓

　　从用电量到挖掘机销量，从货运量到快递业务量，从货币供应量到商务活动指数……近日密集发布的一系列先行指标快速回升，释放出更多积极信号，业内普遍预计，供需两端加速回暖，工业、投资、消费复苏有望提速。稳增长政策正在发力，经济运行暖意渐浓。

　　5月广东省全社会用电量629.06亿千瓦时，同比增长9.29%，年内首次实现单月同比正增长；湖南全省全社会用电量为139.89亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比4月加快1.5个百分点……各地陆续公布的用电量数据显示，作为经济运行的重要“晴雨表”，各地用电量跑出加速度，广东、江西、安徽、重庆、甘肃、湖南等地同比增速均超过8%。

　　其他经济“风向标”也在密集释放积极信号。国家统计局数据显示，5月制造业PMI处于扩张区间，其中新订单指数为50.9%，国内市场需求持续改善，生产经营活动预期指数比上月上升3.9个百分点达到57.9%，企业对经济发展趋势和投资信心正在增强。

　　此外，中国工程机械工业协会数据显示，5月各企业共计销售各类挖掘机械产品31744台，同比增长68%，远超行业预期；央行数据显示，5月我国信贷、社会融资规模增量均保持高位，5月末社会融资规模余额同比增速为2018年5月以来最高；国家邮政局数据显示，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，创2018年2月以来新高；交通运输部科学研究院数据显示，5月货运指数实现今年以来首次正增长……

　　以物流行业为例，满帮集团副总裁、研究院院长徐强对《经济参考报》记者表示，5月中国物流业景气指数为54.8%，较4月回升1.2个百分点。满帮平台大数据显示，5月公路货运订单同比增长8%。随着经济逐步向常态化复苏，交通运输行业加速恢复。从平台数据来看，目前各项主要指标均已恢复到略高于去年同期的水平。

　　从货车销量看，涨势也十分可观，1月至5月，中重卡行业预计总量69.6万辆，同比增长13%。一汽解放青岛汽车有限公司副总经理纪胜师告诉记者，“部分车型市场需求释放，部分地区准入车型政策调整也带来用户换车潮。此外，工程类车辆需求激增，尤其是在自卸、搅拌、砂石料运输市场。”

　　在专家看来，经济社会发展正在积累更有利的外部条件，越来越多的先行指标预示经济触底回升、持续向好的趋势更加明显。

　　“5月中观和微观经济数据捷报频传，除了用电数据明显向好、挖掘机械产品销售大增之外，日前公布的出口数据也显著好于预期，这不仅说明我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大，也预示着5月宏观数据可能超预期。”国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东对《经济参考报》记者表示。

　　厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，一系列先行指标的快速回升，显示复工复产、复商复市的步伐明显加速，宏观经济正在逐步复苏并趋于好转，供给和需求两端都逐步释放出更多的有利因素。

　　值得一提的是，专家还表示，我国有巨大的市场内需和充足的政策工具箱，下一步稳增长政策正在发力，助力下半年经济更快企稳回升。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者指出，从中央到地方密集出台一系列复工复产、促进消费回补等政策措施，稳妥有效落实“六稳”“六保”工作，持续推动经济活动复苏向好。

　　刘向东还指出，在经济持续升温同时，促生产扩内需举措将持续，包括对服务业的投资活动，交通物流、工程建设等都会有所扩张，宏观政策工具箱中的货币政策、财政政策也会适当调整并逐步落地见效。预计下半年各项经济指标还将继续回升，并逐步恢复到接近正常水平。

　　事实上，近段时间，拉动经济增长的“三驾马车”特别是扩内需持续加力。投资方面，以“两新一重”建设为重点，加速推进重大项目建设，扩大有效投资；消费方面，围绕零售餐饮、新型消费、大宗消费等多个领域，密集推出系列支持举措；进出口方面，一方面帮助企业出口转内销，稳定企业生产经营；另一方面，通过提升贸易便利化措施、加强金融支持等，降低外贸企业综合经营成本，促进外贸平稳向好发展。

　　（下转第三版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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