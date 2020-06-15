多国开放边界刺激政策加码 欧洲经济重启或遇疫情回潮

原标题：欧洲经济重启或遇疫情回潮风险

15日起，欧洲多国逐步松绑边界管控措施，尤其是欧盟和申根区国家之间的人员流动将日趋便利，商业和旅游业将直接受益。新冠肺炎疫情还未完全过去，多国仍在努力实施经济刺激措施，并准备好多项措施防止可能出现的疫情二次反弹。

多国开放边界往来

欧盟多国已宣布大幅开放边界管控的时间表，步调大致上是15日面向欧盟和申根区国家，7月份起外部国家也可自由往来。

法国政府12日确认，法国定于6月15日零时解除针对几乎所有欧洲联盟成员国公民的边境管控措施，7月1日起逐步向非申根区国家开放边界。

法国外交部和内政部在一份联合声明中说，法国和欧洲新冠肺炎疫情防控形势向好。

来自安道尔、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、挪威、圣马力诺、瑞士和梵蒂冈的公民入境法国时同样将不受限制。依据对等原则，西班牙和英国公民入境法国时须执行隔离14天等限制措施。法国7月1日起将逐步向非申根区国家开放边界。

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂和内政部长克里斯托夫·卡斯塔内在声明中确认，法国向申根区以外国家重开边界将与其他欧盟成员国步调一致。

德国外交部长马斯11日说，德国15日将恢复欧洲跨境旅行，但旅行者必须遵守卫生和防护规定。

奥地利政府10日宣布，16日起该国将恢复与欧洲31国的人员自由往来，但继续保留对西班牙、葡萄牙、瑞典及英国的旅行限制，同时强调对意大利伦巴第大区的旅行警告仍然有效。

瑞士政府此前宣布，将于15日开始向欧盟成员国、英国、冰岛、挪威及列支敦士登开放边界。

此外，希腊将从15日起对来自包括中国在内的29个国家的游客重开大门。

欧盟多国3月以来关闭边界以防控疫情。欧盟本月11日建议各成员国7月1日起向巴尔干地区一些国家开放边界。

受疫情影响，通常占欧盟经济约十分之一的旅游业如今已如一潭死水，欧盟委员会不断呼吁在疫情可控情形下重新恢复“不受限的自由往来”。

加码经济重启力度

受疫情冲击，欧洲多国面临经济衰退的困境，如何在“后疫情时代”将经济尽早导入正轨是官员们的重要任务。

意大利总理朱塞佩·孔特13日与欧洲联盟和国际货币基金组织领导人举行视频会议，讨论从新冠肺炎疫情“前所未有的冲击”中拯救意大利经济，提及“勇气计划”。

孔特说，意大利需要能够消除危机的经济救助计划。

孔特说，欧盟领导人“必须显示他们明白这事关双边利益，我们正在经历一场前所未有的冲击，伴随非常高的人力、社会和经济损耗”。

据意大利国家统计局乐观估计，作为欧盟第三大经济体，意大利经济今年预期萎缩至少8.3%。

欧盟当前提议设立一项规模7500亿欧元（约合8470亿美元）的经济恢复计划，包括5000亿欧元援款和2500亿欧元贷款。意大利预期能够获得1720亿欧元。

孔特说，他认同欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的观点，“我们不能让自己重回危机前的老样子”。按孔特的说法，欧盟成员国应当“抓住机遇，转危为机，从而消除过去20年拖累国家经济发展的障碍”。

除了冯德莱恩，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔等多名欧盟高官和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃等也参会。

冯德莱恩回应孔特：“这是你拿出并落实有效复苏计划的时候，欧洲需要一个内在强大的意大利。”米歇尔则说：“增援意大利，也是增援欧洲”。

德国方面，路透社日前援引该国高级官员的话报道，德国财政部长奥拉夫·肖尔茨考虑追加500亿欧元的预算，为经济刺激方案提供更多资金。德国内阁计划本月17日通过这一预算补充方案。

欧盟拟将于6月19日召开视频峰会，讨论如何应对新冠肺炎疫情危机的后果，经济复苏是重要议题。

另外，英国经济状况也每况愈下，英国国家统计局最新发布的数据显示，英国4月份国内生产总值环比下滑20.4%，为1997年有月度记录以来最大跌幅。分析人士认为，随着英国政府5月中旬起逐步解除为应对新冠肺炎疫情采取的封锁措施，4月份应是英国经济跌到谷底的“至暗时刻”，今后将缓慢复苏。

经济合作与发展组织（经合组织）日前预计，在不暴发第二波疫情的情况下，英国经济2020年会下滑11.5%，将成为发达经济体中受疫情影响最严重的经济体。

着手应对二次疫情风险

随着各项限制解封和经济活动重启，疫情二次升温风险也在欧洲隐现，官员和专家纷纷警告做好准备。

德国总理默克尔、法国总统马克龙等欧洲六国领导人日前呼吁欧委会，为应对今后可能出现的第二场大流行病做好准备。

欧盟卫生专家12日表示，第二波新冠肺炎疫情扩大以至需要再度实施疫情封锁措施的风险为中到高，取决于限制措施的逐步放宽以及人们遵守的程度。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）发布的疫情风险评估指出，预期未来几周感染率将会温和上升，但称多数欧洲国家的传染高峰已过。

ECDC主管阿莫恩在与评估报告同时发布的声明中称，“疫情还未结束。”她称，尽管整个欧洲新冠病毒感染人数呈现下滑趋势，但仍需努力控制疾病扩散。

“遵守有关保持距离、勤洗手、以及咳嗽礼仪等建议，这些至为重要。”她说道：“每个人做出一点贡献，情况就会大不相同。”

欧盟卫生事务委员基里亚基季斯12日警告称，新冠肺炎疫情造成的公共卫生危机还没有结束，她呼吁各国政府保持警惕，继续推进检测和追踪工作。

多位专家警告，近期欧洲多国发生大规模抗议活动，学界原本认为疫情第二波可能会在夏天以后才出现，但现在他们认为抗议活动会使这一趋势提前。

(责编：李都也(实习生)、李栋)