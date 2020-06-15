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喜茶就“饮品微生物污染”道歉：正整改

2020年06月15日08:22  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端6月13日电 6月13日，喜茶官方微博发文就南京门店饮品检出微生物污染一事道歉，称初步了解主要的原因为门店操作不规范，如取冰时把使用过的冰铲直接放置在冰块上，制作饮品时冷藏牛奶放置在常温状态中时间太久等。

　　此前，据江苏卫视报道，南京市玄武区市场监管局近期启动专项检测，抽检16批次果茶(奶茶)、6批次食用冰，涉及喜茶、奈雪、都可、一点点等品牌。结果显示，4批次饮品样品存在微生物污染，其中包括1批次抽样自喜茶的纯奶茶，和3批次抽样自喜茶的果茶。其中，四款饮品里面有三款检出了大肠菌群。此外，1批次抽样来自喜茶食用冰也被检测菌落总数超标。市场监管部门已约谈喜茶相关负责人，要求加强环境卫生的洗消和人员管理。

　　对此，喜茶官方微博13日发文称，在得知抽查结果后，喜茶第一时间展开了内部调查，目前初步了解主要的原因是门店操作不规范，如取冰时把使用过的冰铲直接放置在冰块上，制作饮品时冷藏牛奶放置在常温状态中时间太久等。

　　喜茶称，正针对此事进行5项整改：

　　一是第一时间对涉事门店进行整改，对门店其他重要食安环节进行彻底排查；除门店自身做彻底清消毒外，请第三方专业消杀消毒公司到店进行消毒作业。同时对南京15家门店马上开展自查。

　　二是在目前制冰机门店毎周清洁消毒一次的基础上，安排制冰机厂家专业人士每季度增加一次拆机深度清洁。本周内完成全国所有门店的制冰机与冰块质量专项检查，排查和整治高风险门店，同时再次对门店设备管理员做制冰机操作培训，加强门店制冰机管理的标准，并定期由总部和第三方检测单位到门店进行现场检查和校准。

　　三是再次加强门店冰块及奶制品使用规范。

　　四是重新宣导洗手消毒规范，并在日常营运过程中追踪落实。

　　五是积极配合政府的后续食安调查，同时向大家透明公开门店食安状况。

　　值得注意的是，中新经纬客户端在喜茶官微评论区发现，有网友指出喜茶还存在一些店内有酸臭味、苍蝇多等问题，有人称曾“喝出头发”，对此喜茶回复称将会跟进处理。

　　截图来源：喜茶微博

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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