起底高价视力矫正：价格“玄”、广告“炫”、效果“悬”

新华社北京6月14日电 题：价格真“玄”、广告真“炫”、效果真“悬”——警惕高价视力矫正“收割”家长伤孩子

新华社记者李德欣、关桂峰、林苗苗

“孩子上学期视力还是5.0，现在只有4.6了。”近期，多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加，其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状，导致家长焦虑。

有商家借机推出各类视力矫正产品，宣称能提高视力、摘掉“小眼镜”。新华社记者调查发现，其中部分产品效果不实、资质不明、价格过高，还有些存在损伤孩子视力健康风险。

“花式治眼”迷人眼

当前，有商家将部分青少年视力矫正产品包装成“治眼神器”，号称效果神奇。

记者检索发现，某知名电商平台数千条相关产品中，不少都在页面显著位置标有“4周摘掉眼镜”“每天10分钟视力提高一行”“恢复您1.5的视力”等疗效承诺。

大量矫正产品自称使用了“3D训练”“5D热敷”“6D移动光学”“8D立体光学”等“先进技术”。某“6D眼部按摩器”商家称，该产品理论基础是美国著名的“贝茨理论”，能治疗各程度近视。“快的一个月改善50度，慢的两个月改善50度，100%有效……孩子改善比大人更快。”

此外，部分线下青少年视力矫正机构声称，只要舍得花钱购买其产品和服务，就能帮孩子摘掉“小眼镜”。

“这款产品属于医疗器械，有效率83%。”北京西三环附近一家儿童视力保护中心的工作人员向记者大力推销一款“可调式双目治疗仪”。她称这款仪器能让孩子睫状肌恢复力量，显著提升裸眼视力，售价6800元。

记者在另一家青少年护眼机构看到，其套餐产品每疗程价格1.3万元至1.8万元不等。该机构人员向记者介绍了一种“太阳能量灸”治疗套餐，称该仪器能通过中药与艾灸的科学配方激活眼部血液循环，修复受损眼底细胞。

该机构负责人称，敢承诺使用该疗法可令近视患者视力有显著提高：“近视200度以内，提升到1.0至1.5；400度到600度，提升到0.6至1.0。”。

疗效类似“抬头望远” 是“神器”还是“凶器”？

这些名目炫酷的“治眼神器”有效吗？合法吗？

北京大学第三医院眼科主任医师陈跃国告诉记者，通过改善用眼习惯、消除眼部疲劳，不用借助仪器，也能消除假性近视。但如果确诊为真性近视，目前无法通过物理治疗等方式治愈，只能通过佩戴合适的眼镜提高视力。

记者从多位资深眼科医生处了解到，在电商平台推销话术中被包装成权威理论的“贝茨理论”，其实与近视治疗技术并无直接关系。而“6D”“8D”等貌似“高大上”的技术无非是为使用者制造一种“望远”的视觉环境，效果与抬头远看差不多。

对于“太阳能量灸”，中国中医科学院广安门医院眼科副主任医师张国亮认为，其对降低真性近视没有效果。他告诉记者，一方面近视成因与眼底细胞受损无关，不用“修复”。二是艾灸治疗是医疗行为，应在正规医院进行。青少年眼部皮肤特别娇嫩，直接行灸风险很大，容易造成损伤。

“凡是宣称可以治愈或减少近视度数的，都不可信。”北京友谊医院眼科副主任医师洪慧说。

记者调查发现，这些“神器”不但可能成为伤害孩子的“凶器”，还成为一些商家“收割”焦虑家长的“利器”。

“15800元的套餐，成本是1500元，你要是加盟，一年做100个，能赚100多万元。”某青少年护眼机构负责人向记者大力推荐加盟其品牌，称当前很多学生在家学习后视力下降，今年暑假正是投资开店的大好机会。

该机构负责人还向记者传授“收割”家长的诀窍：“对家长就说，要按我们的方法巩固到18岁，才能一直保持承诺的效果，孩子不做这个视力就下来，用了这个才能保持住。这是一种长期维护手段，也是后期盈利的重要手段。”

记者发现，上述“太阳能量灸”套餐中虽然包含仪器一年的使用费，但一个季度后，就得再次购买价格高昂的耗材燃片才能继续使用仪器。而在套餐内一款声称为防蓝光“保健药品”、售价高达每瓶148元的“蓝莓压片”包装上，记者未见任何国家药品或保健食品批准文号及相关标志。

专家：家长应科学认识视力矫正 拒绝“智商税”

此前，国家卫生健康委办公厅联合多部门发布《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，其中明确指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。同时要求，从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容；除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。

陈跃国建议，如果孩子出现经常眯眼、看东西越来越近的现象，家长应及时带孩子到正规医院检查，视力下降不等于近视，有可能是假性近视，要做到早发现、早干预。

专家建议，为保护视力，学龄前儿童一天最多看半小时电子屏幕，小学生每天最多看40分钟，调整房间光线亮度、屏幕对比度以缓解眼睛疲劳；连续近距离用眼时间不能过长，应该控制在40分钟至50分钟内；经常休息远眺放松，并保证适量的户外活动。（参与采写：马晓冬）

(责编：李都也(实习生)、李栋)