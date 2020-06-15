国家统计局：5月份国民经济运行延续复苏态势

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项5月份宏观经济数据。数据显示，5月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情常态化防控和经济社会发展，复工复产复商复市扎实推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极变化累积增多，国民经济逐步恢复。

工业生产继续回升，装备制造业和高技术制造业较快增长

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点；环比增长1.53%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比下降 2.8%，降幅比1-4月份收窄2.1个百分点。5月份，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长2.1%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业增长3.4%；私营企业增长7.1%。分三大门类看，采矿业增加值增长1.1%，制造业增长5.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.6%。5月份，装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和8.9%，快于规模以上工业5.1和4.5个百分点。从产品产量看，挖掘、铲土运输机械，微型计算机设备，光缆，汽车，工业机器人产量同比分别增长62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。

1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12598亿元，同比下降27.4%，降幅比1-3月份收窄9.3个百分点；4月份，规模以上工业企业利润总额同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。

服务业生产指数增速由负转正，现代服务业增势较好

5月份，全国服务业生产指数同比增长1.0%，4月份为下降4.5%。1-5月份，服务业生产指数同比下降7.7%，降幅比1-4月份收窄2.2个百分点。从主要行业看，5月份，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业生产指数同比分别增长12.9%、7.1%、5.2%，比4月份分别加快7.7、6.0、0.8个百分点；批发和零售业，住宿和餐饮业同比分别下降2.1%、21.7%，降幅比4月份分别收窄4.5、12.0个百分点。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降8.6%，降幅比1-3月份收窄2.9个百分点，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长6.9%。

市场销售逐步回暖，消费升级类商品和网上零售持续向好

5月份，社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%，降幅比4月份收窄4.7个百分点；环比增长0.79%。1-5月份，社会消费品零售总额138730亿元，同比下降13.5%，降幅比1-4月份收窄2.7个百分点。5月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额27881亿元，同比下降2.8%；乡村消费品零售额4092亿元，下降3.2%。按消费类型分，餐饮收入3013亿元，下降18.9%；商品零售28959亿元，下降0.8%。基本生活类商品销售较快增长，5月份，限额以上单位商品零售额中，日用品类、饮料类、粮油食品类同比分别增长17.3%、16.7%、11.4%。消费升级类商品销售持续改善，5月份，体育娱乐用品类和化妆品类商品分别增长15.4%和12.9%，比4月份分别加快3.8和9.4个百分点；汽车类增长3.5%。网上零售持续向好，1-5月份，全国网上零售额40176亿元，同比增长4.5%，比1-4月份加快2.8个百分点；其中，实物商品网上零售额增长11.5%，比1-4月份加快2.9个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.3%，比1-4月份提高0.2个百分点。

固定资产投资降幅明显收窄，高技术产业和社会领域投资增速由负转正

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）199194亿元，同比下降6.3%，降幅比1-4月份收窄4.0个百分点；5月份环比增长5.87%。分领域看，基础设施投资同比下降6.3%，制造业投资下降14.8%，房地产开发投资下降0.3%，降幅分别比1-4月份收窄5.5、4.0、3.0个百分点。全国商品房销售面积48703万平方米，同比下降12.3%；商品房销售额46269亿元，下降10.6%，降幅分别比1-4月份收窄7.0和8.0个百分点。分产业看，第一产业投资同比持平，1-4月份为下降5.4%；第二产业投资下降11.8%，第三产业投资下降3.9%，降幅分别比1-4月份收窄4.2、3.9个百分点。高技术产业投资增长1.9%，1-4月份为下降3.0%；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长2.7%和0.5%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造业、医药制造业分别增长12.0%、6.9%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长25.4%、25.2%。社会领域投资增长3.6%，1-4月份为下降3.1%；其中教育、卫生投资分别增长10.4%、9.5%，比1-4月份分别加快7.5、4.8个百分点。

居民消费价格涨幅回落，工业生产者出厂价格降幅扩大

5月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比4月份回落0.9个百分点；环比下降0.8%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨4.1%。分类别看，5月份，食品烟酒价格同比上涨8.5%，衣着下降0.4%，居住下降0.5%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降5.1%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨2.1%，其他用品和服务上涨5.3%。在食品烟酒价格中，猪肉上涨81.7%，粮食上涨1.5%，鲜菜下降8.5%，鲜果下降19.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.1%，与4月份持平。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.7%，降幅比4月份扩大0.6个百分点；环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降5.0%，环比下降1.2%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降1.7%和2.2%。

城镇调查失业率总体稳定，新增就业略有减少

5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比4月份下降0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为5.4%，下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.9%，比4月份上升0.1个百分点。5月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.1小时，比4月份增加1.8小时。1-5月份，全国城镇新增就业460万人，与上年同期相比少增137万人。

货物出口保持增长，贸易顺差有所扩大

5月份，货物进出口总额24696亿元，同比下降4.9%。其中，出口14562亿元，增长1.4%；进口10134亿元，下降12.7%。进出口相抵，贸易顺差4427亿元，比4月份扩大1246亿元。1-5月份，货物进出口总额115381亿元，同比下降4.9%。其中，出口61989亿元，下降4.7%；进口53391亿元，下降5.2%。贸易方式结构继续优化。1-5月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.9%，比上年同期提高0.1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为44.3%，比上年同期提高2.9个百分点。

金融信贷较快增长，市场预期总体稳定

5月末，社会融资规模存量为268万亿元，同比增长12.5%；其中对实体经济发放的人民币贷款余额为162万亿元，增长13.3%。广义货币（M2）余额210万亿元，同比增长11.1%，增速与4月末持平；狭义货币（M1）余额58万亿元，增长6.8%，增速比4月末高1.3个百分点；流通中货币（M0）余额8万亿元，增长9.5%。5月末，人民币贷款余额163万亿元，同比增长13.2%，增速比4月末高0.1个百分点。5月份，人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元。

5月份，综合PMI产出指数为53.4%，与4月份持平。制造业采购经理指数为50.6%，比4月份回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.6%，比4月份上升0.4个百分点；其中建筑业商务活动指数为60.8%，上升1.1个百分点，服务业商务活动指数为52.3%，上升0.2个百分点。

总的来看，5月份主要经济指标持续改善，经济运行延续复苏态势。同时也要看到，境外疫情和世界经济形势更趋严峻复杂，国内经济稳定运行仍面临较多风险挑战。下一步，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，狠抓各项政策举措早落地早见效，努力完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：杨曦、孙阳)