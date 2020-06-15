前5月全国固定资产投资下降6.3% 降幅持续收窄

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）199194亿元，同比下降6.3%，降幅比1—4月份收窄4.0个百分点。其中，民间固定资产投资112232亿元，下降9.6%，降幅收窄3.7个百分点。从环比速度看，5月份固定资产投资（不含农户）增长5.87%。
国家统计局投资司首席统计师丁勇表示，随着国内疫情得到有效控制和经济社会秩序有序恢复，在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快，投资降幅连续3个月收窄，高技术产业、社会领域投资增速均由负转正。1—5月份固定资产投资呈现以下特点：一是基础设施投资降幅明显收窄，二是民生领域投资增长，三是高技术产业投资由降转增，四是制造业投资降幅收窄，五是房地产开发投资小幅下降，六是民间投资继续恢复。
以下为各项分类数据：
分产业看，第一产业投资5634亿元，同比持平，1—4月份为下降5.4%；第二产业投资60469亿元，下降11.8%，降幅收窄4.2个百分点；第三产业投资133091亿元，下降3.9%，降幅收窄3.9个百分点。
第二产业中，工业投资同比下降10.9%，降幅比1—4月份收窄4.2个百分点。其中，采矿业投资下降8.7%，降幅收窄0.5个百分点；制造业投资下降14.8%，降幅收窄4.0个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长13.8%，增速提高6.2个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降6.3%，降幅比1—4月份收窄5.5个百分点。其中，水利管理业投资下降2.0%，降幅收窄4.0个百分点；公共设施管理业投资下降8.3%，降幅收窄5.3个百分点；道路运输业投资下降2.9%，降幅收窄6.5个百分点；铁路运输业投资下降8.8%，降幅收窄7.3个百分点。
分地区看，东部地区投资同比下降4.0%，降幅比1—4月份收窄3.3个百分点；中部地区投资下降15.1%，降幅收窄5.2个百分点；西部地区投资下降0.9%，降幅收窄3.6个百分点；东北地区投资下降2.5%，降幅收窄5.0个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资同比下降6.5%，降幅比1—4月份收窄4.1个百分点；港澳台商企业投资下降4.4%，降幅收窄2.2个百分点；外商企业投资下降0.2%，降幅收窄1.1个百分点。
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