我国市场销售降幅连续3个月收窄 居民消费持续改善 

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年5月份，社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%（扣除价格因素实际下降3.7%，以下除特殊说明外均为名义增长），降幅比上月收窄4.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额28597亿元，下降3.5%。

国家统计局贸易外经司统计师张敏表示，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复商复市步伐加快，居民生活秩序明显恢复。特别是在扩大内需、促进消费等多项政策促进下，居民消费持续改善，市场销售降幅连续3个月收窄。

市场销售持续好转，商品零售规模接近上年同月水平

消费市场延续逐步改善态势。随着全国疫情防控形势持续向好，居民外出购物和就餐活动加快恢复，市场销售连续三个月好转。5月份，社会消费品零售总额同比名义下降2.8%，降幅在4月份收窄8.3个百分点的基础上，再次收窄4.7个百分点；扣除价格因素，实际下降3.7%，收窄5.4个百分点。

商品零售规模已接近上年同月水平。5月份，商品零售额同比下降0.8%，降幅比4月份收窄3.8个百分点。其中，限额以上单位商品零售额由降转升，同比增长2.5%，而4月份为下降1.5%。从商品类别看，在限额以上单位商品零售类值中，近八成商品实现同比增长，大多数商品零售比4月份好转。

升级类商品零售继续改善，居住类商品增速由降转升

部分消费升级类商品保持较快增长。在中央和地方出台的稳定和促进汽车消费政策带动下，居民购车和换车需求持续释放，汽车市场销售回暖。5月份，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长3.5%，增速为2018年5月份以来次高值（最高值为汽车排放标准切换实施前的2019年6月份）。中国汽车工业协会数据显示，5月份乘用车销售量同比增长7%，4月份为下降2.6%。中国汽车流通协会数据显示，5月份乘用车综合销售量同比增长1.8%，而4月份为下降5.6%。5月份，限额以上单位化妆品类和体育娱乐用品类商品零售额同比分别增长12.9%和15.4%，增速分别比4月份加快9.4和3.8个百分点；通讯器材类商品零售额增长11.4%，继续保持两位数较快增长。

居住类商品实现同比增长。房地产销售有所恢复，促进家电更新消费政策发力，居住类商品零售额由降转升。5月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类和建筑及装潢材料类商品零售额同比分别增长4.3%、3.0%和1.9%，而4月份分别下降8.5%、5.4%和5.8%。

新型消费加快增长，住宿餐饮等服务消费加快恢复

实物商品网上零售额增速继续加快。1—5月份，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，增速比1—4月份加快2.9个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。国家邮政局数据显示，5月份快递业务量同比增长41%，快递业务收入增长25%。

餐饮和住宿业经营情况有所改善。5月份，餐饮收入同比下降18.9%，在4月份大幅收窄15.7个百分点的基础上，降幅继续收窄12.2个百分点；外卖等餐饮服务快速增长，5月份限额以上住宿和餐饮业企业通过公共网络实现的餐饮收入同比增长超过20%。从客房收入看，5月份，限额以上住宿业企业客房收入降幅比4月份收窄约10个百分点。

相关行业位于景气扩张区间，市场活力逐步恢复

行业景气度上升。5月份，非制造业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.4个百分点。其中，批发业、零售业商务活动指数连续三个月在荣枯线以上，餐饮业商务活动指数连续两个月在荣枯线以上，住宿业商务活动指数自2月份以来首次上升至荣枯线以上。

市场活力持续回升。据商务部监测，“五一”期间重点零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%；中国物流与采购联合会数据显示，5月份中国物流业景气指数为54.8%，比4月份回升1.2个百分点；中国国家铁路集团有限公司数据显示，5月份全国铁路日均发送旅客人次环比增长37.6%，客流呈现快速回升趋势。

1—5月份，社会消费品零售总额138730亿元，同比名义下降13.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额125946亿元，下降13.0%。

(责编：杨曦、孙阳)