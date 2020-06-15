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国家统计局解读5月份工业生产数据：工业生产稳定回升

2020年06月15日10:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点；环比增长1.53%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比下降 2.8%，降幅比1-4月份收窄2.1个百分点。

国家统计局工业司副司长江源表示，5月份，随着中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实，复工复产深入推进，工业生产继续回升。但1—5月份累计工业生产仍下降，5月份部分行业和产品回升力度有所减弱，外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。

一是复工复产深入推进，工业生产加快。对规模以上工业企业的抽样调查显示，截至5月27日，67.4%的企业达到正常生产水平八成以上，较4月下旬上升6.6个百分点。5月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速较上月加快0.5个百分点，在上月由负转正基础上继续回升。其中，采矿业、制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业三大门类分别增长1.1%、5.2%、3.6%，增速均有所加快。1—5月份，工业增加值同比下降2.8%，降幅较1—4月份收窄2.1个百分点。

二是多数行业和产品生产继续恢复，新兴产品保持高速增长。分行业看，5月份，41个大类行业中，30个行业增加值同比实现增长，增长的行业数较上月增加2个，增长面为73.2%。分产品看，612种列入统计的工业产品中，344种产品产量实现增长，增长面为56.2%；部分新兴产品继续保持高速增长，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等增长均在70%以上。

三是装备制造行业增长继续加快，基建类相关产品增势较好。5月份，装备制造业增加值同比增长9.5%，增速较上月加快0.2个百分点。其中，汽车制造业增长12.2%，加快6.4个百分点，增速为2018年下半年以来各月最高水平；专用设备制造业增长16.4%，加快2.1个百分点；电子、仪器仪表、通用设备等行业继续保持较快增长态势，增速在7.3%—10.8%之间。分产品看，5月份，建筑工程用机械产量同比增长38.4%，增速较上月加快17.5个百分点，其中挖掘机增长82.3%，较上月加快32.8个百分点；大中型拖拉机、混凝土机械分别增长56.1%、42.2%；汽车产量215.2万辆，增长19%，其中载货汽车45.8万辆，增长54.7%，增速均较上月明显加快。受市场需求恢复拉动，SUV汽车、笔记本计算机分别增长33.5%、28.6%，智能手机、智能电视产量由降转增，分别增长8.4%、7.1%。

四是原材料行业增长有所加快，水泥、钢材等生产持续向好。5月份，随着基础设施建设加快推进，原材料类行业增加值同比增速从上月的3.5%加快到5.5%。其中，钢铁、非金属矿物制品、化工等行业分别增长6.1%、5.5%、3.9%，增速均较上月小幅加快；石化行业由降转增，增长7.8%。分产品看，5月份，水泥、钢材、十种有色金属、初级形态塑料同比分别增长8.6%、6.2%、4.1%、7.9%，增速较上月均有所加快。

江源强调，当前工业生产总体恢复向好，但困难和不确定因素仍然较多，值得关注。一是行业和产品回升力度有所减弱，41个行业中有25个行业出现增速回落或降幅扩大，产品增长面较上月有所下滑。二是消费品行业出现下滑，增速由上月的增长0.7%转为下降0.6%，服装、家具、文教工美、皮革制鞋等行业下降在5.0%—11.4%之间。三是出口订单不足，工业出口交货值由增转降，同比下降1.4%，部分出口占比较高的行业出口交货值下降10%以上。

江源认为，下一步，应继续扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进减税降费，鼓励和帮助外贸企业开拓国内市场，帮扶受疫情冲击较大的中小微企业，不断巩固工业经济稳定回升的态势。

(责编：杨曦、孙阳)
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