人民网>>财经

5月份原煤生产由增转降 原油、电力、天然气生产加快

2020年06月15日10:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，规模以上工业原煤生产由增转降，原油和电力生产加快，天然气生产保持较快增长。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产由增转降。5月份，生产原煤3.2亿吨，同比下降0.1%，上月为增长6.0%；日均产量1029万吨，环比减少45万吨。1—5月份，生产原煤14.7亿吨，同比增长0.9%。

煤炭进口大幅下降，港口交易价格止跌回升。5月份，进口煤炭2206万吨，环比减少889万吨，同比下降19.7%；1—5月份，进口煤炭1.49亿吨，同比增长16.8%。港口煤炭综合交易价格止跌回升，6月5日秦皇岛港5500、5000和4500大卡煤炭价格分别为每吨536元、485元和431元，比5月8日的年内最低点分别回升35元、43元和35元。


　　原油生产有所加快，加工量较快增长。5月份，生产原油1646万吨，同比增长1.3%，增速比上月加快0.4个百分点；加工原油5790万吨，增长8.2%，比上月加快7.4个百分点。1—5月份，生产原油8090万吨，同比增长1.9%；加工原油26139万吨，下降1.0%。

原油进口由降转增，国际原油价格快速回升。5月份，进口原油4797万吨，同比增长19.2%，上月为下降7.5%。1—5月份，进口原油21558万吨，同比增长5.2%。5月29日布伦特原油现货离岸价格为34.15美元/桶，比4月30日的18.11美元/桶回升88.6%。

天然气生产保持较快增长。5月份，生产天然气159亿立方米，同比增长12.7%，增速比上月回落1.6个百分点，日均产量5.1亿立方米。1—5月份，生产天然气788亿立方米，同比增长10.1%。

天然气进口稳定增长。5月份，进口天然气784万吨，同比增长3.7%。1—5月份，进口天然气4012万吨，同比增长1.9%。

电力生产情况

电力生产明显加快。5月份，发电量5932亿千瓦时，同比增长4.3%，比上月加快4.0个百分点，日均发电量191.4亿千瓦时，环比增加6.6亿千瓦时。1—5月份，发电量27325亿千瓦时，同比下降3.1%。

分品种看，5月份，火电、核电、风电增速明显加快，水电降幅扩大，太阳能发电增速回落。其中，火电同比增长9.0%，增速比上月加快7.8个百分点；核电增长14.3%，加快3.6个百分点；风电增长5.2%，加快4.0个百分点；水电下降16.5%，降幅比上月扩大7.3个百分点；太阳能发电增长7.1%，增速比上月回落5.2个百分点。

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved