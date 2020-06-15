5月份原煤生产由增转降 原油、电力、天然气生产加快

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，规模以上工业原煤生产由增转降，原油和电力生产加快，天然气生产保持较快增长。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产由增转降。5月份，生产原煤3.2亿吨，同比下降0.1%，上月为增长6.0%；日均产量1029万吨，环比减少45万吨。1—5月份，生产原煤14.7亿吨，同比增长0.9%。

煤炭进口大幅下降，港口交易价格止跌回升。5月份，进口煤炭2206万吨，环比减少889万吨，同比下降19.7%；1—5月份，进口煤炭1.49亿吨，同比增长16.8%。港口煤炭综合交易价格止跌回升，6月5日秦皇岛港5500、5000和4500大卡煤炭价格分别为每吨536元、485元和431元，比5月8日的年内最低点分别回升35元、43元和35元。



原油生产有所加快，加工量较快增长。5月份，生产原油1646万吨，同比增长1.3%，增速比上月加快0.4个百分点；加工原油5790万吨，增长8.2%，比上月加快7.4个百分点。1—5月份，生产原油8090万吨，同比增长1.9%；加工原油26139万吨，下降1.0%。

原油进口由降转增，国际原油价格快速回升。5月份，进口原油4797万吨，同比增长19.2%，上月为下降7.5%。1—5月份，进口原油21558万吨，同比增长5.2%。5月29日布伦特原油现货离岸价格为34.15美元/桶，比4月30日的18.11美元/桶回升88.6%。

天然气生产保持较快增长。5月份，生产天然气159亿立方米，同比增长12.7%，增速比上月回落1.6个百分点，日均产量5.1亿立方米。1—5月份，生产天然气788亿立方米，同比增长10.1%。

天然气进口稳定增长。5月份，进口天然气784万吨，同比增长3.7%。1—5月份，进口天然气4012万吨，同比增长1.9%。

电力生产情况

电力生产明显加快。5月份，发电量5932亿千瓦时，同比增长4.3%，比上月加快4.0个百分点，日均发电量191.4亿千瓦时，环比增加6.6亿千瓦时。1—5月份，发电量27325亿千瓦时，同比下降3.1%。

分品种看，5月份，火电、核电、风电增速明显加快，水电降幅扩大，太阳能发电增速回落。其中，火电同比增长9.0%，增速比上月加快7.8个百分点；核电增长14.3%，加快3.6个百分点；风电增长5.2%，加快4.0个百分点；水电下降16.5%，降幅比上月扩大7.3个百分点；太阳能发电增长7.1%，增速比上月回落5.2个百分点。

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