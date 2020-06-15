5月份原煤生产由增转降 原油、电力、天然气生产加快

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，规模以上工业原煤生产由增转降，原油和电力生产加快，天然气生产保持较快增长。
原煤、原油和天然气生产及相关情况
原煤生产由增转降。5月份，生产原煤3.2亿吨，同比下降0.1%，上月为增长6.0%；日均产量1029万吨，环比减少45万吨。1—5月份，生产原煤14.7亿吨，同比增长0.9%。
煤炭进口大幅下降，港口交易价格止跌回升。5月份，进口煤炭2206万吨，环比减少889万吨，同比下降19.7%；1—5月份，进口煤炭1.49亿吨，同比增长16.8%。港口煤炭综合交易价格止跌回升，6月5日秦皇岛港5500、5000和4500大卡煤炭价格分别为每吨536元、485元和431元，比5月8日的年内最低点分别回升35元、43元和35元。
原油生产有所加快，加工量较快增长。5月份，生产原油1646万吨，同比增长1.3%，增速比上月加快0.4个百分点；加工原油5790万吨，增长8.2%，比上月加快7.4个百分点。1—5月份，生产原油8090万吨，同比增长1.9%；加工原油26139万吨，下降1.0%。
原油进口由降转增，国际原油价格快速回升。5月份，进口原油4797万吨，同比增长19.2%，上月为下降7.5%。1—5月份，进口原油21558万吨，同比增长5.2%。5月29日布伦特原油现货离岸价格为34.15美元/桶，比4月30日的18.11美元/桶回升88.6%。
天然气生产保持较快增长。5月份，生产天然气159亿立方米，同比增长12.7%，增速比上月回落1.6个百分点，日均产量5.1亿立方米。1—5月份，生产天然气788亿立方米，同比增长10.1%。
天然气进口稳定增长。5月份，进口天然气784万吨，同比增长3.7%。1—5月份，进口天然气4012万吨，同比增长1.9%。
电力生产情况
电力生产明显加快。5月份，发电量5932亿千瓦时，同比增长4.3%，比上月加快4.0个百分点，日均发电量191.4亿千瓦时，环比增加6.6亿千瓦时。1—5月份，发电量27325亿千瓦时，同比下降3.1%。
分品种看，5月份，火电、核电、风电增速明显加快，水电降幅扩大，太阳能发电增速回落。其中，火电同比增长9.0%，增速比上月加快7.8个百分点；核电增长14.3%，加快3.6个百分点；风电增长5.2%，加快4.0个百分点；水电下降16.5%，降幅比上月扩大7.3个百分点；太阳能发电增长7.1%，增速比上月回落5.2个百分点。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】