解难题、出实招 税收红利助力中小企业爬坡过坎

今年1-4月，享受增值税改革、西部大开发企业所得税优惠，支持和促进重点群体创业就业有关税收政策等，减免税收127万元，月均减税30余万元，减税节约的资金有效解决了企业原材料购进款，让企业在复工复产中不用担心资金短缺问题。

2月至4月，阿里研究院与西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心连续3个月向淘宝、天猫平台上的中小企业发送线上问卷，调研疫情给平台上的企业经营带来的影响、困难和挑战。调查数据显示，中小企业感受最明显的政策就是税费减免，各地税务部门为中小企业发展解难题、出实招，创新举措，取得明显成效。

减税降费促新产品研发

上海梅林正广和（绵阳）有限公司，自2006年进驻四川省绵阳市三台县芦溪工业集中发展区以来保持良好的产销态势，年产肉类罐头2万吨。但复工复产初期，企业面临融资难、用工难、产业链协同难、出口难等一系列难题。

得知情况后，四川省三台县税务局及时与三台县芦溪镇、花园镇对接，通过广播电视、干群微信群、政府公开栏等方式建立招聘求职平台，让该企业择优吸纳了100余名因疫情无法返岗的农民工就近就业，缓解了用工荒。

同时，针对企业面临因疫情出口销售链中断的问题，当地税务部门开展“一企一策”重点帮扶，在严格落实税费优惠政策的前期下，进一步结合食品类网络销售平台信息和季度税收分析报告、企业营业收入数据，鼓励企业积极由出口转内销，由原来的线下销售转变为“实体+电商”相结合的营销模式，取得了令人满意的效果。1-4月，该企业罐头产量达到6842吨，销售收入1.09亿元。“这真是一场‘及时雨’，帮助我们渡过了难关。”该企业总经理陈功表示。

今年以来，四川省税务局不断拓展政策宣传辅导，确保各项政策落实落地。1-4月，全省新增减税降费143亿元，享受普惠性小微企业税收优惠政策纳税人超过100万户。

纳税之“信”换银行之“贷”

一直以来，融资难、融资贵都是制约中小企业发展的“拦路虎”。前述调查报告也显示，中小企业对信贷支持等需求最迫切。

位于山东烟台莱山区的烟台市黄海汽车贸易有限公司，是一家汽车销售企业，货源90%来自湖北省武汉市的东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司。虽然供给、运输等方面没有问题，但是受疫情影响，企业整体盈利能力下降明显，一季度销售不及预期、回款速度慢等多重因素的叠加，公司资金形势很严峻。

之前，黄海汽贸公司在不少银行都进行过贷款咨询，“但由于银行所需手续复杂，而且汽车销售企业经营不稳定，放款风险大，办理贷款效果并不好。”黄海汽贸公司财务负责人张春燕说。

据烟台市税务局局长郑舒东介绍，烟台全市试点推行税收专家顾问制度，税务专家顾问团在摸排受疫情影响企业经营情况、存在困难的过程中得知了这一消息，查知该公司信用等级为A级，迅速行动通过以“信”换“贷”的方式帮助其办理贷款业务。

烟台莱山区税务部门牵头组织了由区税务局、区财政局以及多家商业银行共同参与的“银税互动”助力企业复工复产座谈会，莱山区6家银行负责人和14家小微企业财务负责人参加了座谈。会上，各方一起帮助企业在推出的共计22种信贷产品中，筛选合适的产品。

针对黄海汽贸公司，经过挑选比对，各方最终确定了“商贸企业贷款优惠政策”，通过“山东省银税互动融资服务平台”帮助企业取得贷款1200万元，促成了其与湖北省武汉市的东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司共计1600万元的采购合同。今年1-5月份，山东省税务、银保监部门在依法合规、企业授权的前提下，累计新增授信企业1.89万户，发放贷款164亿元。

大数据畅通产业链

生产车间里，机臂飞舞，设备轰鸣……近日，在河南许昌长葛市，河南四达电力设备股份有限公司一派繁忙。看着满载电力设备的货车缓缓驶出厂区，企业负责人陈四甫终于松了一口气。

今年2月21日，该公司拥有的国内第一条石墨基柔性接地体自动化生产线恢复了以往节奏，销售收入7000万元。但复工复产前后的两个多月里，陈四甫每天都忐忑不安。“春节前向客户发出了700多万元的货物，节前为了让大家开心过年，又给职工们足额发放了年终奖及福利，账户上流动资金所剩不多。”

“生产线已经开动，没有更多的资金投入研发，关键性的零配件还没有订购到，仓库里还有积压货物”，面对“首席税务服务官”，陈四甫发出求助。

依靠税收征管系统检索周边配套企业，当地税务部门立即启动“供需响应机制”，同时对提取的增值税发票有效信息开展在线追踪分析，快速梳理具备供货能力和销售需求的企业名单，并逐户联系，很快确定了河南、四川的几家企业。

在税务部门的牵线搭桥下，企业间迅速建立联系，零配件供应、产品销售需求问题基本得以解决。据统计，疫情发生以来，河南省税务部门利用税收大数据优势，已搜集原材料短缺企业信息269户，匹配供应商近3000户。

“中小企业是保证产业链、供应链畅通的重要环节，也是复工复产过程中压力较大的企业群体，税务部门有责任为中小企业解决复工复产过程中面临的困难。”许昌市税务局局长张涛表示。

税收赋能智能制造

“世界安防看中国，中国安防看杭州。”聚集了国内乃至世界一流数字安防企业的杭州，今年仅一季度，在受疫情影响下普遍低调的出口市场，安防产品实现逆势增长7.8%。原本专注数字安防设备的浙江宇视科技有限公司，抓住疫情期间国内外对快速非接触测温设备的需求缺口，充分发挥在视频物联领域的技术优势，率先研发投产热影66系统、云疫宝APP等防疫测温产品，独占市场近两个月。

“24小时退税款就到账了，没想到这么快！” 宇视科技财务负责人耿东说，“有了税费优惠的支持，我们更放心将现金投入到创新上去。”从3月起，宇视科技全力供应国外市场，产能扩大和新品研发同步推进，3-5月，宇视收到出口退税、防疫物资留抵退税、软件退税等各类退税3580万元。

受到退税资金的支持，宇视科技4月、5月产能达到峰值。据宇视科技国际市场部负责人万新介绍，公司技术人员春节期间至今一直在推进新品研发，最新测温产品支持6个语种，在西班牙、韩国、意大利等国家都迅速占领了市场。

杭州市税务局局长武建春说，为应对宇视科技多国出口的需求，税务部门安排专人对接，根据企业情况定制推送全税种优惠政策，为企业定制了出口“税务包”。另外，对于更小规模的制造业企业，税务部门还采取了系列灵活举措，确保税收优惠一滴不落地精准落袋。

宇视科技只是千千万万个受益企业的缩影。今年以来，浙江税务部门多举措加快出口退税进度，助力稳住基本盘，开创智造新局面。今年1-5月，浙江省税务部门（不含宁波）累计办理出口退（免）税701亿元，正常办理退税时间在5个工作日以内，使广大出口企业有了实实在在的获得感。

中小企业是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。落实税费优惠、助力企业融资、优化纳税服务，一系列税收组合拳驰援，帮扶中小企业努力战胜疫情带来的挑战，推动中国经济突破重围、行稳致远。

(责编：车柯蒙、孙阳)