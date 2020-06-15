海南省与美团达成战略合作 助推海南国际旅游岛智慧文旅建设 

6月13日，海南省人民政府举办海南自由贸易港重点项目集中签约活动。活动中，海南省旅游和文化广电体育厅与美团点评签署战略合作协议，双方将共同推进海南旅游目的地形象建设，助力海南省文化和旅游产业融合，通过旅游+科技、旅游+人工智能、旅游+大数据等多举措并行，推动海南文旅业态创新发展。

根据协议，双方将围绕上述目标，通过“旅游+定制”“旅游+品牌”“旅游+科技”“旅游+免税”以及“旅游+乡村振兴”等多项创新举措，以科技助力当地旅游业发展，助力海南国际旅游岛IP的全方位打造。

双方将根据游客“吃住行游娱购”全场景需求，发挥美团点评生活服务平台优势，整合医疗旅游、海洋旅游、婚庆旅游等丰富旅游产品供给。同时，通过大数据分析精准触达全球旅游消费人群，展示海南国际旅游岛的全要素形象，打造海南旅行一站式消费新体验。

协议还明确提出，发挥美团点评科技优势和大数据能力，向全球用户精准推荐“品质海南”系列产品与概念，并向旅游经营主体提供智慧景区等全方位运营管理工具，实现从个性化到数字化到智能化和智慧化整体目标，构建海南智慧全域文旅新生态。

“美团点评将用平台的数字化技术，助力海南打造智慧旅游岛。”美团点评副总裁陈荣凯介绍道，美团正在南山等景区加快建设智慧旅游设施、无接触购票入园、分时预约等功能，为海南旅游业疫后尽快恢复发挥作用。

数据显示，过去一年中，美团在海南地区有600万用户，还有数百万异地用户到访海南。同时，超过54000家海南商户在美团平台上运营，年在线交易额超过80亿元。餐饮美食、旅游住宿、景区门票成为海南最受美团用户欢迎的服务品类，三亚也是美团点评用户最喜欢的旅游目的地之一。

此外，美团点评还发布了海南旅游消费报告《海南省旅游消费复苏的经验做法及建议》，结合目前旅游业的复苏情况向海南省旅游业的疫后发展提供帮助。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)