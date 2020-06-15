二季度经济增长能否转正？统计局：要看6月经济恢复情况

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项5月份宏观经济数据。二季度以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，主要指标与一季度相比明显改善。对于社会关注的“二季度经济增长能否由负转正”这一话题，国家统计局新闻发言人付凌晖回应，当前经济恢复既有有利因素，也面临着困难挑战，经济增长能否转正仍要看6月份经济恢复情况。
数据显示，1—5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅比一季度收窄5.6个百分点，其中4月、5月连续两个月同比正增长；服务业生产指数下降7.7%，收窄4.0个百分点，其中5月实现了正增长；社会消费品零售总额下降13.5%，收窄5.5个百分点；固定资产投资（不含农户）下降6.3%，收窄9.8个百分点。多项主要指标明显改善。
付凌晖强调，还要看到境外疫情肆虐，世界经贸严重萎缩；近期国内部分地区疫情形势有所变化，对经济的影响尚有不确定性。
从境外来看，二季度WTO货物贸易晴雨表指数为87.6，创历史新低；联合国贸易和发展会议预测，二季度全球商品贸易额将比一季度下降26.9%。
与此同时，国内接触型聚集型消费受到制约，制造业投资动力不足，企业生产经营困难。1—5月份，制造业投资同比下降14.8%；1—4月份，规模以上工业企业利润下降27.4%。
“上述情况表明，二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战，经济增长能否转正还要看6月份经济恢复情况如何。”付凌晖说。
下一阶段，推动经济持续复苏有哪些较好的基础和条件？付凌晖认为主要有以下三方面：
一是经济稳步复苏态势明显。复工复产复商复市有力有效，工业服务业实现增长，消费投资降幅持续收窄，市场预期总体稳定。
二是宏观政策效应继续显现。今年为企业新增减负预计超过2.5万亿元，发行1万亿元抗疫特别国债，新增1万亿元财政赤字规模，货币信贷支持力度加大，这些政策将继续支持后期经济恢复。
三是新动能持续壮大。数字经济全面提速，智能化、科技型产品较快增长，远程办公、在线教育、网络问诊等快速扩张，无人零售、直播带货等新模式不断涌现，将有力支撑经济发展。
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