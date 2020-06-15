5月服务业生产指数同比增长1% 今年来首次实现正增长

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份服务业生产形势明显改善，服务业生产指数同比增长1.0%，今年以来首次实现正增长。
对于服务业生产指数增速由负转正的主要原因，国家统计局新闻发言人付凌晖分析主要有以下三个方面：
一是信息、金融、房地产等行业较快增长对服务业带动作用明显。今年以来，互联网、数字经济等显示出强大生命力，信息服务业快速增长。1—4月份，移动互联网累计接入流量同比增长36.6%。5月份，信息传输软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。金融支持加大、信贷投放增加，金融业稳定增长。5月份，金融业生产指数同比增长5.2%。房地产销售好转、投资降幅收窄，房地产业生产改善。5月份，房地产业生产指数同比增长7.1%。上述三个行业合计拉动服务业生产指数增长3.1个百分点。
二是交通运输业由降转平。随着经济逐步恢复，交通运输、邮政需求回升，带动交通运输业恢复发展。5 月份，货运量同比增长0.4%，其中铁路货运量增长1.3%；全国港口货物吞吐量增速比上月加快0.3个百分点。在这种情况下，5月份，交通运输仓储和邮政业生产指数由上月同比下降5.0%转为持平。
三是批零住餐等行业恢复势头明显。复工复产复商复市持续推进，前期受冲击较大的批发零售、住宿餐饮等生活性服务业明显恢复。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业生产指数同比降幅分别比上月收窄4.5、12.0、4.1个百分点。
付凌晖认为，下阶段随着生产生活秩序恢复，服务业复苏态势有望持续。但要看到，受居民担忧情绪影响，接触型聚集型消费复苏较慢，相关行业复产水平仍然偏低，是制约服务业稳定恢复的主要因素。
数据显示，5月份，住宿和餐饮业生产指数同比下降21.7%，餐饮收入额下降18.9%。1—5月份，限额以上单位百货店商品零售额同比下降26.9%。快速调查显示，5月底6月初，住宿餐饮业、文化体育娱乐业达到正常生产水平一半以上的企业比重仍低于60%。
“为此，推动服务业持续恢复要下更大力气。在疫情防控常态化前提下，积极保就业稳收入促消费，落实好减税降费举措，加大金融支持力度，努力为服务业健康发展创造有利条件。”付凌晖说。
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