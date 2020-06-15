重拳打假！悦刻协助警方一举捣毁制假窝点

千龙网讯 6月15日，记者了解到，悦刻已联合深圳警方破获一起销售假冒注册商标的商品案，并捣毁其制假窝点，查获了大量仿冒产品。涉案金额还在进一步调查核实中，预估出货值近千万。目前，该案主嫌疑犯已被刑事拘留，案件还在进一步侦查中。

据悦刻介绍，近期市面上流窜着一批冒充悦刻与某大牌联名的仿冒产品。该仿冒产品未经过规范的质量认证，质量堪忧，已发生过数起电池爆炸事故，严重危害消费者安全。

为此，悦刻曾在今年4月专门发布消费预警，提醒消费者远离山寨产品。同时，悦刻“金护盾行动”联合路易威登LV集团的跨国打假团队，协助多地公安机关开展线上线下围剿，查获多批伪劣产品。

在此次一举捣造假窝点之前，悦刻“金护盾行动”已协助警方侦破71起案件，打击下架了超过18000件侵权产品和不合规产品。

“今年4月份查获一批雕刻烟杆后，我们继续深挖，最终定位了售假的源头。随后配合深圳市公安局宝安分局将其一网打尽。”悦刻“金护盾行动”负责人介绍。

据悉，在悦刻发布消费预警之后，已有多位消费者向售假商家提起消费争议诉讼及赔偿要求，悦刻官方协助他们出具了鉴定证明。悦刻再次提醒消费者，“如果购买了号称RELX悦刻出品的假冒商品，可联系悦刻官方出具鉴定证明，维护合法权益。”

悦刻消费预警显示，市面上流窜的各种通配悦刻的产品也并非悦刻的官方产品。根据悦刻实验室的检测结果，苯系物超标对中枢系统有麻醉作用，甚至有严重的中毒风险。若长期使用这种产品，将对健康带来极大威胁。

据了解，上述假冒伪劣产品大多通过微商等线上渠道进行违规销售。悦刻提醒消费者，微商等线上渠道售卖的任何悦刻产品均非官方授权，且一不小心就会买到假冒商品，损害自身权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)