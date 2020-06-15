人民网>>财经

重拳打假！悦刻协助警方一举捣毁制假窝点

2020年06月15日14:41  来源：千龙网
 

千龙网讯 6月15日，记者了解到，悦刻已联合深圳警方破获一起销售假冒注册商标的商品案，并捣毁其制假窝点，查获了大量仿冒产品。涉案金额还在进一步调查核实中，预估出货值近千万。目前，该案主嫌疑犯已被刑事拘留，案件还在进一步侦查中。

图片6

据悦刻介绍，近期市面上流窜着一批冒充悦刻与某大牌联名的仿冒产品。该仿冒产品未经过规范的质量认证，质量堪忧，已发生过数起电池爆炸事故，严重危害消费者安全。

为此，悦刻曾在今年4月专门发布消费预警，提醒消费者远离山寨产品。同时，悦刻“金护盾行动”联合路易威登LV集团的跨国打假团队，协助多地公安机关开展线上线下围剿，查获多批伪劣产品。

在此次一举捣造假窝点之前，悦刻“金护盾行动”已协助警方侦破71起案件，打击下架了超过18000件侵权产品和不合规产品。

“今年4月份查获一批雕刻烟杆后，我们继续深挖，最终定位了售假的源头。随后配合深圳市公安局宝安分局将其一网打尽。”悦刻“金护盾行动”负责人介绍。

图片7

据悉，在悦刻发布消费预警之后，已有多位消费者向售假商家提起消费争议诉讼及赔偿要求，悦刻官方协助他们出具了鉴定证明。悦刻再次提醒消费者，“如果购买了号称RELX悦刻出品的假冒商品，可联系悦刻官方出具鉴定证明，维护合法权益。”

悦刻消费预警显示，市面上流窜的各种通配悦刻的产品也并非悦刻的官方产品。根据悦刻实验室的检测结果，苯系物超标对中枢系统有麻醉作用，甚至有严重的中毒风险。若长期使用这种产品，将对健康带来极大威胁。

据了解，上述假冒伪劣产品大多通过微商等线上渠道进行违规销售。悦刻提醒消费者，微商等线上渠道售卖的任何悦刻产品均非官方授权，且一不小心就会买到假冒商品，损害自身权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved