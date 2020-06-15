第127届广交会网上开幕 释放互利发展积极信号

人民网北京6月15日电 （孙阳）6月15日，第127届广交会在网上开幕。据悉，本届广交会将有约2.5万家中国企业参展，按16大类商品设置50个展区，所有展品于6月15日至24日同期上线展示。参展企业通过图片、视频、3D等格式上传展品，多形式、多维度展示品牌形象。同时，这也是广交会历史上首次完全在线上举办。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，中国外贸遭遇较大冲击。海关总署公布的最新数据显示，今年5月份，中国外贸进出口达2.47万亿元人民币，同比下降4.9%，比4月份0.7%的降幅有所扩大。

此前，中国对外贸易中心主任李晋奇介绍，为稳住外贸外资基本盘，扩大对外开放，帮助中外企业开拓市场，中国政府决定，第127届广交会将在网上举办，运用先进信息技术，让中外客商足不出户下订单、做生意。

近年来，每届广交会参展企业约2.5万家，到会境外采购商约20万人，是国内外企业结识客户、拓展国际市场的重要渠道。广交会上结识的客户还带动了大量的会后成交：广交会客户总成交额中，参展企业会后成交额约占八成。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，广交会于网上举办，既有助于疫情防控，又能保证广交会这一全球最大的国际贸易活动正常进行，可以帮助中外企业最大程度对冲疫情影响，在危机中育新机、于变局中开新局。

据了解，本届广交会还增设跨境电商专区板块，更多企业将享受到广交会带来的全球资源链接。

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