5月调查失业率下降 统计局：更大力度实施就业优先政策

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。有哪些因素促使调查失业率下降？当前就业压力如何？下阶段如何稳定就业形势？国家统计局新闻发言人付凌晖就以上热点问题进行了回应。

5月调查失业率下降的主要原因

一是经济运行逐步改善。生产需求持续好转，为就业规模扩张、就业保持稳定奠定了基础。5月份，规模以上工业增加值同比连续2个月增长，服务业生产由降转升，社会消费品零售总额当月降幅和固定资产投资累计降幅均连续收窄。

二是就业优先政策成效显现。坚持减负、稳岗、扩就业并举，着力稳企业保就业，抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，鼓励多渠道灵活就业，有力保障了就业大局稳定。

三是员工复岗情况持续好转。快速调查显示，5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6、1.7个百分点。

当前就业压力仍不容忽视

一是就业总量压力较大。受疫情影响，企业生产经营困难突出，招聘用工需求下降，一些个体工商户和小微企业疫后恢复较慢，吸纳就业受到一定影响。1—5月份，全国城镇新增就业460万人，同比少增137万人。5月份，全国城镇调查失业率高于上年同期0.9个百分点。

二是就业不充分现象较为明显。5月份，约1.2%的就业人员处于在职未就业状态，高于往年正常水平；企业就业人员周平均工作时间比上年同期减少0.2小时。

三是大学生等重点群体就业压力仍大。5月份，全国20—24岁大专及以上人员（主要为新毕业大学生）调查失业率分别比上月和上年同期上升1.7、3.3个百分点。今年高校毕业生规模达到874万，创历史新高，随着高校毕业生集中进入劳动力市场，大学生失业率可能继续上升。

下阶段如何稳定就业形势

就业是民生之本、财富之源。党中央国务院高度重视就业工作，将就业置于“六稳”工作和“六保”任务之首，密切关注疫情对就业形势的影响，全面强化就业优先政策，大力援企稳岗，保持了就业形势的总体稳定。

下阶段，要坚决贯彻落实党中央国务院决策部署，更大力度实施就业优先政策，打好政策组合拳，加强政策协同配合，拓宽重点群体就业渠道，强化民生兜底保障，促进就业形势保持稳定。

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