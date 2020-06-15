国家统计局：5月份经济运行总体符合预期 呈现六大特点

人民网北京6月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项5月份宏观经济数据，数据显示，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现，复工复产复商复市全面推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极因素逐步增多，5月份经济继续呈现恢复态势，总体上符合预期。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，5月份经济运行主要有以下几个特点：

一是工业服务业实现增长。工业增长加快。5月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，比上月加快0.5个百分点，连续2个月正增长。41个工业大类行业中，30个行业增加值实现增长，增长面提高至73.2%。服务业生产由降转升。5月份，服务业生产指数同比增长1.0%，上月为下降4.5%。从相关指标看，5月份，工业用电量增速比上月加快，服务业用电量、铁路货运量由降转升。

二是消费投资继续改善。市场销售回暖。5月份，社会消费品零售总额同比下降2.8%，比上月收窄4.7个百分点；其中商品零售额下降0.8%，规模接近上年同期水平。基本生活品消费继续增长，升级类商品消费较为活跃，汽车、家具等住行类商品零售改善。投资降幅明显收窄。1—5月份，固定资产投资（不含农户）同比下降6.3%，比1—4月份收窄4.0个百分点；其中基础设施投资下降6.3%，收窄5.5个百分点。高技术产业、社会领域投资均由降转升。

三是新动能不断增强。数字经济持续升温，“直播带货”等异常火热，助力网上零售加快发展。1—5月份，网上商品零售额同比增长11.5%，比1—4月份加快2.9个百分点；占社会消费品零售总额比重达24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。高技术产业发展向好。1—5月份，高技术制造业增加值同比增长3.1%，比1—4月份加快2.6个百分点。新产品快速增长。5月份，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等产品产量同比增长均在70%以上。

四是就业物价总体稳定。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。食品价格回落较多带动消费价格涨幅回落。5月份，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点；其中食品价格上涨10.6%，回落4.2个百分点。核心CPI保持稳定。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅与上月持平。

五是企业复产率继续提升。我局快速调查显示，5月底6月初，规模以上工业、建筑业、服务业达到正常生产水平一半以上的企业比重分别比4月底提高2.9、9.2、7.5个百分点。

六是市场预期保持平稳。5月份，制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为53.6%，均连续3个月保持在临界点以上。其中，制造业生产经营活动预期指数、非制造业业务活动预期指数分别为57.9%、63.9%，比上月上升3.9、3.8个百分点，保持在较高景气区间。

付凌晖指出，当然也要看到，尽管5月份主要指标继续改善，但从当月看不少指标低于上年同期水平，从累计看多数指标仍在下降，表明疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平。当前境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力，推动经济全面回归常态化增长需付出更大努力。要围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，狠抓各项政策举措落实落地，着力稳企业保就业，努力实现全年经济社会发展目标。

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