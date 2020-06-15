三部门：部署公共卫生补短板、堵漏洞、强弱项工作

人民网北京6月15日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信消息，日前，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局联合召开公共卫生防控救治能力建设项目视频推进会，就具体落实三部门联合印发的《公共卫生防控救治能力建设方案》（以下简称《建设方案》），做好公共卫生补短板、堵漏洞、强弱项工作做出重要部署。
会议强调，要全力以赴抓好《建设方案》落实：
一是为了生命。要坚持人民至上、生命至上，增强政治责任感和工作使命感，为人民生命安全保驾护航，牢牢抓住宝贵时间窗口，撸起袖子加油干，交出党和人民满意的答卷。
二是不辱使命。要系统梳理短板漏洞，日夜兼程开展工作，切实强化发热门诊、可转换传染病区、可转换ICU、生物安全实验室、传染病检测、医疗废弃物处理、急诊急救“七个能力”。要着力完善重大疫情救治、应急医疗物资、应急医疗资源启用预案“三个保障”，确保按时达标。
三是舍得“拼命”。要以“拼命”精神推进公共卫生补短板。要做到“五个有”，有计划、有方法、有月报、有激励、有问责。要做到“五个坚持”，坚持底线思维、平战结合、合理布局、中西医并重、防治协同。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】