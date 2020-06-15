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三部门：部署公共卫生补短板、堵漏洞、强弱项工作

2020年06月15日15:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月15日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信消息，日前，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局联合召开公共卫生防控救治能力建设项目视频推进会，就具体落实三部门联合印发的《公共卫生防控救治能力建设方案》（以下简称《建设方案》），做好公共卫生补短板、堵漏洞、强弱项工作做出重要部署。

会议强调，要全力以赴抓好《建设方案》落实：

一是为了生命。要坚持人民至上、生命至上，增强政治责任感和工作使命感，为人民生命安全保驾护航，牢牢抓住宝贵时间窗口，撸起袖子加油干，交出党和人民满意的答卷。

二是不辱使命。要系统梳理短板漏洞，日夜兼程开展工作，切实强化发热门诊、可转换传染病区、可转换ICU、生物安全实验室、传染病检测、医疗废弃物处理、急诊急救“七个能力”。要着力完善重大疫情救治、应急医疗物资、应急医疗资源启用预案“三个保障”，确保按时达标。

三是舍得“拼命”。要以“拼命”精神推进公共卫生补短板。要做到“五个有”，有计划、有方法、有月报、有激励、有问责。要做到“五个坚持”，坚持底线思维、平战结合、合理布局、中西医并重、防治协同。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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