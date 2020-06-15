张近东：苏宁将继续加大投资力度 推动重大项目落地

6月13日，苏宁控股集团董事长张近东现身南京苏宁睿城和仙林苏宁广场两大项目施工现场，视察项目进度。张近东表示，2020年苏宁会继续加大投资力度，推动一批重大项目落地。

据了解，今年3月份，苏宁睿城（二期）开工建设，张近东在出席开工仪式时强调，苏宁睿城作为苏宁智慧零售商业布局的重要项目，将围绕科技生态集聚中心、智慧商业创新中心、大型商务会议中心、高端国际住宅中心四个定位，建设南京中央科技区的标杆项目，打造具有引领示范意义的科技新城。

而在此前完成项目初期建设后，苏宁睿城已经成为了南京的一大科技生态集聚中心，相继吸引了国家能源集团、平安产险、友邦保险、宝钢气体、毕马威等一系列世界500强、中国500强企业入驻。

对此，张近东表示，高端企业集聚是对苏宁项目的肯定，苏宁将全力以赴打造出顶级的科技新城，以商业创新推动本地科技产业园进一步提档升级，助力区域高质量发展。

张近东强调，苏宁睿城作为南京主城区规模最大的商业综合体，是苏宁“十年磨一剑”的战略项目，是承载苏宁全产业发展、全场景落地等创新转型成果的重要平台。

而仙林苏宁广场未来将成为苏宁全场景布局、数字化创新的孵化中心。在依托苏宁总部、居于南京大学城中心的区位优势基础上打造区域商业中心，广泛集聚青年创业人才。

以苏宁睿城和仙林苏宁广场这两个项目为代表，当前苏宁正在围绕“新基建”展开全方位投资布局。据了解，在南京，苏宁计划布局20个智慧零售综合体项目，其中包括8个苏宁广场和12个苏宁易购广场。在全国范围内，多个重大项目都在同步拓展。（牛广文）

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