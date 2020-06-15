脱贫攻坚：不仅要“连接”更要“赋能”

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。实现全面小康社会，不仅政府要发挥主体作用，更需要动员全社会力量合力攻坚。

近几年来，浦发银行以产业扶贫为抓手，聚力攻坚，精准施策，灵活运用金融工具支持贫困村产业发展，在政策范围内优先支持当地的民营企业、农业合作社或个体户的贷款需要，鼓励当地村民兴办农特产品企业。不仅起到了“连接器”的作用，还发挥自身优势全面赋能，持续培育贫困村自我造血能力，不断巩固脱贫成果。

搭建“产业之桥”

农村是脱贫攻坚的重要战场，村级扶贫的成效在很大程度上决定了整个脱贫攻坚的成效。浦发银行灵活运用金融工具支持贫困村产业发展，培育贫困村自我造血能力；在政策范围内优先支持当地的民营企业、农业合作社或个体户的贷款需要，鼓励当地村民兴办农特产品企业，形成产业链。

“我曾是一名军人，哪里有困难，就往哪里去。只要国家需要，召之即来，来之即战。”说这话的人叫田利生，曾从军3年的他2008年来到浦发银行。2017年，年过五十的他凭着这股劲儿，走马上任库伦旗挂职副旗长，从金融专家变身“扶贫干将”，投身到通辽市库伦旗的扶贫工作中。田利生运用自己的专业知识帮助村里申请贷款，对接电商平台，让资金链有保障，让销售有渠道，带动了贫困户的生产就业。他曾先后为两家农产品公司引入股权基金投资和线上销售平台，组织展会销售荞麦、沙地大米，帮助双庙村购置北京油鸡的鸡雏……他“扶一把”让更多当地的农产品走了出去，也给当地人带来了脱贫的信心和致富的勇气。截至2019年底，仅双庙村养殖油鸡就实现收入10万元，为贫困户户均收入增加3500元。

同样，在风景如画的海南，有一个小小的黎族村庄。去年，村里来了一位85后银行人，他在村子里无数次的穿梭往来，甚至把家也搬到了村里，他的努力让保梅村的一切开始发生变化。

他就是张传山，一名党员、退伍军人。作为派驻保梅村的浦发扶贫队员，他深刻领会“发展产业才是实现脱贫的根本之策”的硬道理，主动调动资源解决农产品销路问题，通过海南扶贫网把村民生产的花生油销售到全省各地，帮助村民实现3万多元的线上销售额。并通过技术培训拓宽村民的就业途径，吸引更多农户加入产业化经营。他还发挥金融专长，帮助困难家庭的学生申请助学金和生活补助，帮助村民办理养老、医疗保险等。2019年9月，张传山被评为海南省金融系统脱贫攻坚先进个人。

地处高山偏远地带的湖南湘西古丈县杨家河村是个深度贫困村。2018年4月，调任浦发银行长沙分行驻杨家河村扶贫工作队队长兼第一书记，对五十而知天命的易三华来说，在距离家乡700公里之远的贫困村里，一切从零出发，是个不小的挑战。

易三华深知，扶贫仅靠外在资助是不够的，只有发展支柱产业、激活内力，贫困户才能长久受益，脱贫致富。为了找到适合杨家河的产业路子，受到“高山出好茶”的启发，易三华带领扶贫工作队，深入考察村子的各项环境条件，最终确定发展“双千两叶”，即千亩茶叶基地和千亩烟叶基地，作为杨家河村可持续支柱产业，可为100多位村民提供就业岗位。2019年，为村集体经济创收41万元；该项目全部投产后，预计每年可为村集体创造纯利润55万元。

在浦发银行像他们这样的驻村干部还有很多。据记者了解，截至目前，浦发银行已先后派出69位“扶贫干将”专职从事贫困村帮扶工作，他们分散在全国各地的贫困地区，一任接着一任干，一村脱贫又一村。从2016 年至 2019 年，浦发银行集团累计投入捐赠扶贫资金超过 9,000 万元，帮扶对象（村、镇、县）超过100个，覆盖 26 个省、市、自治区，到2020年5月超过97%的结对帮扶对象实现脱贫。

他们用脚步丈量民情，用实干凝聚民心，深入基层、扎根乡村、融入群众，他们是脱贫致富的“帮扶人”，他们是基层工作的“引领人”，他们是化解困难的“贴心人”。

搭建“人才之桥”

如果把脱贫攻坚战看作是一场向贫困发起的“歼灭战”，那么，解决相对贫困就是一场“持久战”。这需要有更加系统性的机制保障，在这样的机制中，金融的作用不容忽视。

从金融扶贫到助力脱贫攻坚，强调的是“精准”。同时，为了着眼于建立长效机制，金融在推动扶贫工作时更强调“赋能”。近年来，浦发银行持续完善金融扶贫工作机制，创新金融扶贫模式。

在技术扶贫方面，通过开展村民技能培训，邀请有关农业农村方面的专家现场指导，提升当地村民的劳动技能和水平，2019年浦发银行昆明分行4次邀请云南农业大学有关专家到对口帮扶村开展九叶花椒种植、现代肉牛养殖等讲座，200余人现场观摩学习；在教育扶贫方面，自1997年至今，浦发银行在浙江、云南、重庆、广东、江西、广西、天津、西藏等地共建立了26所希望小学，集团子公司上海信托连续多年支持中西部贫困地区的基础教育，培养师资力量近千人；在健康扶贫方面，2016年起，浦发银行持续开展“逐梦萤火虫”西部地区儿科医护人员进修计划，资助来自西部地区的基层儿科医护人员在北京、上海、杭州、成都等地具有儿科先进水平的医院进修学习。

代萨其仍贵是来自浦发银行扶贫点内蒙古通辽市库伦旗的一名儿科医生，通过“逐梦萤火虫”计划，代萨其仍贵获得了前往上海儿童医学中心培训进修的机会，经过3个月的学习时间，提升专业能力，加强问诊技巧，如今学有所成的她回到了家乡内蒙古，用更科学细致的诊疗方法与患儿和家属搭建信任的桥梁。

受益于“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修计划的学员，还有来自云南省沧源佤族自治县妇幼保健院的超声科医师陈金鸿。当地少数民族多，语言交流有一定的困难，依靠超声检查诊断病症尤为必要，但因为当地儿科超声技术的匮乏，遇到疑难病症的孩子，往往束手无策，只能转诊。在上海市儿童医院接受了为期6个月的进修后，陈金鸿把学到的新技术广泛应用到基层救治中，让许许多多的患儿在县城就能得到及时诊治，大大提高了基层医疗水平，降低了医疗风险和医疗费用。

最新数据显示，至2020年5月，来自西部12省、市、自治区110余家医院的293名基层儿科医护人员完成进修，学成而归，以医者仁心、妙手仁术，守护西部儿童健康。

(责编：毕磊、夏晓伦)