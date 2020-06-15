首次完全以网上形式举办的广交会15日开幕

新华社广州6月15日电 第127届广交会15日拉开帷幕。这是我国首次将广交会整体性“搬上云端”。历经63年不间断的广交会，即使面对新冠肺炎疫情冲击，依然如约而至，彰显我国坚持对外开放的坚定信念。

作为我国贸易的“风向标”和“晴雨表”，本届广交会会期10天，保持24小时不间断，按16大类商品设置50个展区，180万件展品同期上线展示。

“参展企业热情高，上传展品数量超预期。众多全球首发产品集中亮相，将为全球采购商呈现一场中国制造的‘网上盛宴’。”广交会秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇介绍说，“官网设有展商展品、新闻与活动、全球供采对接、大会服务、跨境电商专区五大板块，将网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。”

新改版上线的广交会官方网站界面切换流畅，简洁的设计风格给“网上广交会”带来一种时尚感。

VR虚拟展位、工厂“云监工”、视频洽谈……当下，2.5万家外贸企业各显神通，将接受数十万人次的全球采购商洽谈。

(责编：李都也(实习生)、李栋)